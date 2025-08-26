Nagłe odejście z Barcelony? Lewandowski już wie, Flick postawiony pod ścianą

FC Barcelona tego lata nie jest zbyt aktywna na rynku transferowym. Do klubu w ramach transferów gotówkowych trafili jedynie Joan Garcia oraz Roony Bardghji. Za tę dwójkę klub zapłacił łącznie mniej niż 30 milionów euro. Oprócz Hiszpana i Duńczyka do Katalonii przybył także Marcus Rashford. Anglik trafił do mistrzów Hiszpanii na zasadzie wypożyczenia, a praktycznie darmowym transferem jest także Wojciech Szczęsny, który przedłużył umowę już po oficjalnym wygaśnięciu.

Przed pierwszym ligowym meczu w Barcelonie trwało nerwowe wyczekiwanie na zarejestrowanie Joana Garcii. Hiszpański bramkarz ostatecznie dostał zgodę na grę od La Liga na mniej niż dwadzieścia cztery godziny przed meczem z Majorką. Podobnie sprawa ułożyła się z Marcusem Rashfordem. Oprócz nich są jednak kolejni oczekujący na swoje rejestracje.

Oferta już dotarła do Barcelony. Gwiazdor może odejść

W tym gronie wciąż pozostaje właśnie Wojciech Szczęsny, a także choćby Gerrard Martin. W klubie czekają na mało istotne odejścia, które zwolnią pewną część budżetu płacowego i pozwolą na rejestracje przed następnym meczem hiszpańskiej La Liga. Jak się jednak okazuje, sytuacja może stać się łatwiejsza do zorganizowania, niż ktokolwiek w klubie wcześniej przewidywał.

Poprawę sytuacji finansowej "Blaugrany" może zapewnić nieoczekiwane odejście Fermina Lopeza. Według katalońskiego "Sportu" do Barcelony wpłynęła już oficjalna oferta, która ma opiewać na kwotę 50 milionów euro. "Angielska Chelsea wykonała ruch i złożyła oficjalną ofertę w wysokości 50 milionów euro za pozyskanie reprezentanta Barcelony. Deco zajmuje się szczegółami propozycji "The Blues", a Fermin i jego otoczenie są również świadomi tej możliwości, aby dołączyć na Stamford Bridge w tym sezonie" - czytamy.

Informację o zainteresowaniu Hiszpanem potwierdził także David Ornstein, który zaznacza, że jak na razie nawiązano tylko kontakty z otoczeniem Fermina, a nie działaczami Barcelony. To odejście byłoby naprawdę potężnym ciosem dla Flicka. - To będzie trudny sezon i potrzebujemy zawodników o klasie Fermina. Spisał się bardzo dobrze w zeszłym sezonie i na początku tego. Jestem z niego zadowolony - mówił Niemiec kilka tygodni temu.

Co więcej, na takim ruchu potencjalnie mógłby ucierpieć także Robert Lewandowski. Porozumienie Polaka z o wiele młodszym kolegą od początku było spektakularne. W poprzednim sezonie hiszpański pomocnik zanotował dziesięć asyst, z czego dokładnie połowa kończyła się golami "Lewego". Do wspomnianych ostatnich podań Fermin dołożył także osiem bramek.

Trening Barcelony w przededniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benficą

Fermin Lopez

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i Hansi Flick