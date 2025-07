Nagłe doniesienia o ter Stegenie. Do tego doprowadził Szczęsny, w Hiszpanii aż huczy

Nadpodaż bramkarzy w Barcelonie jest faktem. Nowo sprowadzony Joan Garcia ma być pierwszym bramkarzem mistrza Hiszpanii. Rolę dublera pełnić ma Wojciech Szczęsny . Kataloński klub jest bardzo zdeterminowany, by pożegnać się z dwoma pozostałymi golkiperami, którzy mają nie znajdować się w wizji zespołu Flicka. Sprawa z Inakim Peną wydaje się zmierzać w korzystnym kierunku dla Barcelony. Wiele wskazuje na to, że Hiszpan jest pozytywnie nastawiony do zmiany otoczenia.

Inaczej sytuacja wygląda z ter Stegenem. Pomimo wielu aluzji wystosowanych w jego kierunku Niemiec twardo stoi na swoim stanowisku - nie ma zamiaru ruszać się z Barcelony. Otoczenie bramkarza miało twierdzić, że ter Stegen zgodzi się odejść z klubu tylko wtedy, gdy otrzyma pełną kwotę wynagrodzenia zawartą w jego kontrakcie obowiązującym do 2028 roku. Ma to być około 40 milionów euro - kwota tak duża, że aż nierealna. Przynajmniej z perspektywy klubu.

Sytuacja jest prosta - Barcelonie są potrzebne pieniądze. Przede wszystkim po to, by finalizować kolejne transfery i być w stanie zarejestrować swoje nabytki w klubie i uprawnić do gry w rozgrywkach La Liga. W przeszłości Katalończycy miewali już z tym problemy. Niewykluczone również, że to głównie z tego powodu posypał się planowany transfer Nico Williamsa do Barcelony.