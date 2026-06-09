Nagła zmiana trenera w Barcelonie. Miarka u Flicka się przebrała, sam o to poprosił

Dla największych piłkarskich gwiazd 2026 rok będzie wyczerpujący. Wszystko za sprawą mistrzostw świata, które rozpoczną się w najbliższy czwartek 11 czerwca. Ci, którzy zagrają w finale, swój ostatni mecz "starego sezonu" rozegrają 19 lipca (wówczas zaplanowany jest finał mundialu) i będą mieli niewiele czasu na odpoczynek przed startem kolejnych rozgrywek. Niewykluczone, że taka sytuacja będzie dotyczyć kilku piłkarzy FC Barcelona. Wszak m.in. Hiszpania, czy Brazylia są faworytami do triumfu.

A w obu reprezentacjach występują kluczowi piłkarze Dumy Katalonii. Dlatego też w pierwszych dniach przygotowań do sezonu 2026/27 Hansi Flick do dyspozycji będzie miał okrojoną kadrę. Niemiecki szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że po wymagających miesiącach przygotowanie fizyczne w kolejnych rozgrywkach może mieć kluczowe znaczenie w walce o najważniejsze trofea.

Flick poprosił o zmianę trenera. Wielkie nazwisko w FC Barcelona

Dlatego też na tej płaszczyźnie dojdzie do sporej zmiany w sztabie szkoleniowym Dumy Katalonii. Jak informują hiszpańskie media, a wśród nich m.in. "Sport", czy Cadena SER, pracę w Barcelonie ma rozpocząć Holger Broich - trener przygotowania fizycznego, uważany za architekta sukcesu Bayernu Monachium w 2020 roku. Tym samym od pracy z pierwszym zespołem odsunięty zostanie dotychczasowy trener przygotowania fizycznego, Julio Tous.

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów to sam Flick miał poprosić o zmianę na tym stanowisku. "Niemiecki szkoleniowiec kilkukrotnie wyrażał niezadowolenie z powodu nawrotów problemów zdrowotnych niektórych zawodników, między innymi Raphinhi" - czytamy w "Sporcie". Między Flickiem i Tousem miało dochodzić do nieporozumień w ostatnich miesiącach.

Broich natomiast współpracował z obecnym szkoleniowcem Dumy Katalonii i ma cieszyć się jego dużym zaufaniem. Nazwisko Niemca w kontekście pracy w Barcelonie pojawiało się już parokrotnie w przeszłości, ale dopiero teraz ma dojść do zatrudnienia tego specjalisty. "Sport" informuje, że metody pracy Tousa podzieliły szatnię Barcelony i niektórzy uważali, że dzięki niemu weszli na szczyt formy, a inni mieli zastrzeżenia do jego pracy.

Hansi Flick AFP

FC Barcelona AA/ABACA East News





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP