Nagła zmiana trenera w Barcelonie. Miarka u Flicka się przebrała, sam o to poprosił
Tegoroczny mundial potrwa do 19 lipca, ale FC Barcelona do przygotowań do nowego sezonu powróci sześć dni wcześniej. Hansi Flick być może będzie miał do dyspozycji zdecydowanie mniejszą liczbę zawodników, bo większość albo będzie grała na mistrzostwach, albo będzie na zasłużonych urlopach. Niemiec od początku chce jednak mieć wszystko jak należy, dlatego wiele wskazuje na zmianę trenera w FC Barcelona.
Dla największych piłkarskich gwiazd 2026 rok będzie wyczerpujący. Wszystko za sprawą mistrzostw świata, które rozpoczną się w najbliższy czwartek 11 czerwca. Ci, którzy zagrają w finale, swój ostatni mecz "starego sezonu" rozegrają 19 lipca (wówczas zaplanowany jest finał mundialu) i będą mieli niewiele czasu na odpoczynek przed startem kolejnych rozgrywek. Niewykluczone, że taka sytuacja będzie dotyczyć kilku piłkarzy FC Barcelona. Wszak m.in. Hiszpania, czy Brazylia są faworytami do triumfu.
A w obu reprezentacjach występują kluczowi piłkarze Dumy Katalonii. Dlatego też w pierwszych dniach przygotowań do sezonu 2026/27 Hansi Flick do dyspozycji będzie miał okrojoną kadrę. Niemiecki szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że po wymagających miesiącach przygotowanie fizyczne w kolejnych rozgrywkach może mieć kluczowe znaczenie w walce o najważniejsze trofea.
Flick poprosił o zmianę trenera. Wielkie nazwisko w FC Barcelona
Dlatego też na tej płaszczyźnie dojdzie do sporej zmiany w sztabie szkoleniowym Dumy Katalonii. Jak informują hiszpańskie media, a wśród nich m.in. "Sport", czy Cadena SER, pracę w Barcelonie ma rozpocząć Holger Broich - trener przygotowania fizycznego, uważany za architekta sukcesu Bayernu Monachium w 2020 roku. Tym samym od pracy z pierwszym zespołem odsunięty zostanie dotychczasowy trener przygotowania fizycznego, Julio Tous.
Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów to sam Flick miał poprosić o zmianę na tym stanowisku. "Niemiecki szkoleniowiec kilkukrotnie wyrażał niezadowolenie z powodu nawrotów problemów zdrowotnych niektórych zawodników, między innymi Raphinhi" - czytamy w "Sporcie". Między Flickiem i Tousem miało dochodzić do nieporozumień w ostatnich miesiącach.
Broich natomiast współpracował z obecnym szkoleniowcem Dumy Katalonii i ma cieszyć się jego dużym zaufaniem. Nazwisko Niemca w kontekście pracy w Barcelonie pojawiało się już parokrotnie w przeszłości, ale dopiero teraz ma dojść do zatrudnienia tego specjalisty. "Sport" informuje, że metody pracy Tousa podzieliły szatnię Barcelony i niektórzy uważali, że dzięki niemu weszli na szczyt formy, a inni mieli zastrzeżenia do jego pracy.