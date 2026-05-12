Nadzwyczajna konferencja Realu Madryt. Florentino Perez wyszedł i ogłosił. "Przykro mi"

Rafał Sierhej

Real Madryt znalazł się w szokująco beznadziejnym położeniu. Klub, który w ostatnich latach uchodził za wzór zarządzania w ostatnich miesiącach tę łatkę bez wątpienia stracił. W związku ze wszystkim, co się dzieje w szeregach "Królewskich" Florentino Perez zwołał nadzywczajne posiedzenie zarządu, a potem pojawił się na konferencji prasowej. Tę zaczął od słów "przykro mi".

Florentino Perez i Kylian MbappeAFP

Real Madryt zanotował drugi z rzędu sezon bez zdobytego jednego z trzech głównych trofeów. O ile w poprzedniej kampanii "Królewscy" nieco poprawili swoją sytuację, wygrywając w Superpucharze Europy oraz Pucharze Interkontynentalnym FIFA, o tyle w tym roku żadnego takiego pucharu nie zdobyli.

Sytuacja w klubie doprowadziła do gigantycznych napięć, które przeniosły się także na samą drużynę. Doszło bowiem do konfrontacji między drugim kapitanem - Federico Valverde i Aurelienem Tchouamenim. Urugwajczyk trafił do szpitala, a obaj panowie otrzymali kary po 500 tysięcy euro na głowę.

Niedługo później Real przegrał 0:2 w El Clasico, czym Barcelona przypieczętowała tytuł mistrzów Hiszpanii. Ledwie dwa dni po tym spotkaniu Florentino Perez zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu. Real poinformował oficjalnym komunikatem, że odbędzie się także oficjalna konferencja prasowa.

Od razu zaczęły się pojawiać domysły, co może ogłosić sternik "Królewskich". Nie wykluczano nawet podania się do dymisji przez Pereza. Konferencja rozpoczęła się od znaczącego komunikatu. - Przykro mi, ale nie rezygnuję z funkcji prezydenta Realu Madryt - tymi słowami przywitał dziennikarzy.

Działacz chwilę później ogłosił, że wobec obecnej sytuacji zdecydował się na zwołanie przedterminowych wyborów, te miały się odbyć w 2029 roku. - Poprosiłem komisję wyborczą, aby rozpoczęła procedurę zwołania wyborów, w których obecny zarząd ponownie wystartuje - przekazał prezydent Realu Madryt.

- Rozpoczęto absurdalną kampanię mającą na celu personalne atakowanie mnie. Pytają: "Gdzie jest Florentino?", mówią, że jestem chory i mam nieuleczalnego raka. Nadal pełnię funkcję prezesa Realu Madryt i ACS. Moje zdrowie jest doskonałe - kontynuował Perez, wyjaśniając wszelkie plotki.

Hiszpan nie przepuścił okazji, aby przypomnieć wszystkim o toczącym się postępowaniu ws. "Caso Negreira". - Sprawa Negreiry, dotycząca korupcji w sporcie, wciąż budzi emocje. Niektórzy sędziowie z tamtego okresu nadal pełnią swoje obowiązki. Zamierzamy przedstawić UEFA dokumentację, by położyć temu kres - przekazał.

