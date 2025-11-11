Nadszedł komunikat z Barcelony. Ważne wieści dla Szczęsnego. To oznacza koniec
Wydaje się, że to koniec Wojciecha Szczęsnego, jako pierwszego golkipera Barcelony. Klub w mediach społecznościowych pochwalił się nagraniem z wtorkowego treningu. Podczas niego widać Joana Garcię, który niebawem powinien wrócić do gry po kontuzji kolana. Wiele wskazuje na to, że wszystko odbędzie się tuż po przerwie reprezentacyjnej.
Po bardzo udanym sezonie 2024/2025 zwieńczonym nagrodą dla najlepszego bramkarza LaLigi Joan Garcia przeniósł się z RCD Espanyol do Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii wydali na niego 25 milionów euro i od razu mianowali go pierwszym bramkarzem. Ten zaliczył świetne wejście do drużyny i wielokrotnie ratował ekipę Hansiego Flicka od straty bramki.
W sumie zanotował siedem spotkań, podczas których wpuścił zaledwie pięć goli i zachował trzy czyste konta. Licznik zatrzymał się jednak pod koniec września. Wówczas 24-latek nabawił się poważnej kontuzji kolana. Ta według wstępnych informacji miała wykluczyć go z gry na około cztery do sześciu tygodni. Jego miejsce między słupkami zajął Wojciech Szczęsny.
Polak nie wystąpił już w dziewięciu spotkaniach, lecz w żadnym nie zdołał zachować czystego konta, a Barcelona z nim w bramce przegrała trzy razy - z PSG, Sevillą i Realem Madryt. Co więcej, w sumie 35-latek stracił aż 17 bramek, czyli zdecydowanie więcej, niż Hiszpan.
Wiele wskazuje jednak, że tuż po przerwie reprezentacyjnej Hansi Flick znów będzie mógł liczyć na podstawowego golkipera. Kilka wieści w tej sprawie przekazała sama Barcelona, która zamieściła w mediach społecznościowych bardzo wymowne nagranie.
Powrót Garcii coraz bliżej, to mówi wszystko
Zawodnicy, którzy zostali w klubie na listopadową przerwę reprezentacyjną, we wtorek odbyli sesję treningową. Wśród nich znalazł się wracający do zdrowia Joan Garcia. "Duma Katalonii" za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się aktualną formą 24-latka.
W ten sposób Garcia może wkrótce zastąpić w bramce wspomnianego już Wojciecha Szczęsnego. Wiele wskazuje, że dojdzie do tego już podczas najbliższego spotkania drużyny, 22 listopada z Athletic.