Nadszedł komunikat z Barcelony. Ważne wieści dla Szczęsnego. To oznacza koniec

Paweł Nowak

Wydaje się, że to koniec Wojciecha Szczęsnego, jako pierwszego golkipera Barcelony. Klub w mediach społecznościowych pochwalił się nagraniem z wtorkowego treningu. Podczas niego widać Joana Garcię, który niebawem powinien wrócić do gry po kontuzji kolana. Wiele wskazuje na to, że wszystko odbędzie się tuż po przerwie reprezentacyjnej.

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia
Wojciech Szczęsny i Joan GarciaJonathan Moscrop / Miguel RIOPA East News

Po bardzo udanym sezonie 2024/2025 zwieńczonym nagrodą dla najlepszego bramkarza LaLigi Joan Garcia przeniósł się z RCD Espanyol do Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii wydali na niego 25 milionów euro i od razu mianowali go pierwszym bramkarzem. Ten zaliczył świetne wejście do drużyny i wielokrotnie ratował ekipę Hansiego Flicka od straty bramki.

W sumie zanotował siedem spotkań, podczas których wpuścił zaledwie pięć goli i zachował trzy czyste konta. Licznik zatrzymał się jednak pod koniec września. Wówczas 24-latek nabawił się poważnej kontuzji kolana. Ta według wstępnych informacji miała wykluczyć go z gry na około cztery do sześciu tygodni. Jego miejsce między słupkami zajął Wojciech Szczęsny.

    Polak nie wystąpił już w dziewięciu spotkaniach, lecz w żadnym nie zdołał zachować czystego konta, a Barcelona z nim w bramce przegrała trzy razy - z PSG, Sevillą i Realem Madryt. Co więcej, w sumie 35-latek stracił aż 17 bramek, czyli zdecydowanie więcej, niż Hiszpan.

    Wiele wskazuje jednak, że tuż po przerwie reprezentacyjnej Hansi Flick znów będzie mógł liczyć na podstawowego golkipera. Kilka wieści w tej sprawie przekazała sama Barcelona, która zamieściła w mediach społecznościowych bardzo wymowne nagranie.

    Powrót Garcii coraz bliżej, to mówi wszystko

    Zawodnicy, którzy zostali w klubie na listopadową przerwę reprezentacyjną, we wtorek odbyli sesję treningową. Wśród nich znalazł się wracający do zdrowia Joan Garcia. "Duma Katalonii" za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się aktualną formą 24-latka.

    W ten sposób Garcia może wkrótce zastąpić w bramce wspomnianego już Wojciecha Szczęsnego. Wiele wskazuje, że dojdzie do tego już podczas najbliższego spotkania drużyny, 22 listopada z Athletic.

    Bramkarz w pomarańczowym stroju z logo FC Barcelona na tle stadionu podczas meczu piłkarskiego, w oddali widoczni zawodnicy w białych i granatowych strojach, trybuny wypełnione kibicami.
    Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Bramkarz w pomarańczowym stroju wykonuje interwencję podczas meczu piłkarskiego, skupiając się na łapaniu piłki, w tle widoczni kibice oraz fragment boiska.
    Wojciech SzczęsnyAceroAFP
    Bramkarz w zielonym stroju z logo FC Barcelony i numerem 13 na spodenkach stoi na boisku, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
    Joan GarciaJose BretonAFP

