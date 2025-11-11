Nadszedł komunikat z Barcelony. Ważne wieści dla Szczęsnego. To oznacza koniec

Po bardzo udanym sezonie 2024/2025 zwieńczonym nagrodą dla najlepszego bramkarza LaLigi Joan Garcia przeniósł się z RCD Espanyol do Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii wydali na niego 25 milionów euro i od razu mianowali go pierwszym bramkarzem. Ten zaliczył świetne wejście do drużyny i wielokrotnie ratował ekipę Hansiego Flicka od straty bramki.

W sumie zanotował siedem spotkań, podczas których wpuścił zaledwie pięć goli i zachował trzy czyste konta. Licznik zatrzymał się jednak pod koniec września. Wówczas 24-latek nabawił się poważnej kontuzji kolana. Ta według wstępnych informacji miała wykluczyć go z gry na około cztery do sześciu tygodni. Jego miejsce między słupkami zajął Wojciech Szczęsny.

Polak nie wystąpił już w dziewięciu spotkaniach, lecz w żadnym nie zdołał zachować czystego konta, a Barcelona z nim w bramce przegrała trzy razy - z PSG, Sevillą i Realem Madryt. Co więcej, w sumie 35-latek stracił aż 17 bramek, czyli zdecydowanie więcej, niż Hiszpan.

Wiele wskazuje jednak, że tuż po przerwie reprezentacyjnej Hansi Flick znów będzie mógł liczyć na podstawowego golkipera. Kilka wieści w tej sprawie przekazała sama Barcelona, która zamieściła w mediach społecznościowych bardzo wymowne nagranie.

Powrót Garcii coraz bliżej, to mówi wszystko

Zawodnicy, którzy zostali w klubie na listopadową przerwę reprezentacyjną, we wtorek odbyli sesję treningową. Wśród nich znalazł się wracający do zdrowia Joan Garcia. "Duma Katalonii" za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się aktualną formą 24-latka.

W ten sposób Garcia może wkrótce zastąpić w bramce wspomnianego już Wojciecha Szczęsnego. Wiele wskazuje, że dojdzie do tego już podczas najbliższego spotkania drużyny, 22 listopada z Athletic.

