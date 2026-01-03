Nadeszły komunikaty ws. Lewandowskiego. Koniec sagi, Flick się nie zawaha
W sobotni wieczór FC Barcelona rozegra pierwszy mecz w 2026 roku. Od razu mistrzowie Hiszpanii zostali wrzuceni na głęboką wodę, czeka ich wyjazdowe starcie derbowe z Espanyolem. Tamtejsi dziennikarze od rana zastanawiają się, w jakim składzie goście rozpoczną spotkanie 18. kolejki La Liga. Jaką decyzję Hansi Flick podejmie wobec Roberta Lewandowskiego? Wydaje się, że saga dotycząca występu Polaka dobiegła końca.
Rok FC Barcelona zakończyła pewnym zwycięstwem 2:0 nad Villarrealem. Po krótkiej przerwie zeszłoroczni mistrzowie Hiszpanii rozegrają derby Katalonii z Espanyolem. Przypomnijmy, w poprzednim sezonie Barcelona w połowie maja zapewniła sobie mistrzostwo La Liga na trzy kolejki przed końcem po pokonaniu 2:0 właśnie tego rywala.
Starcie to od zawsze budzi mnóstwo emocji. Na swój dawny stadion powróci Joan Garcia, który latem przeszedł z Espanyolu do drużyny Hansiego Flicka. Ponoć kibice mniejszego z katalońskich klubów mają "przywitać" swojego byłego golkipera w nienajmilszy sposób.
Co z Lewandowskim? Hiszpanie nie mają wątpliwości
W dzień meczu na łamach hiszpańskich dzienników pojawiły się prawdopodobne jedenastki, na które może zdecydować się niemiecki trener. Biorąc pod uwagę największe portale i gazety, w żadnej z nich nie widniało nazwisko... Roberta Lewandowskiego.
Ostatni raz kapitan reprezentacji Polski do siatki trafił pod koniec listopada, w meczu z Athletikiem Bilbao (4:0), przy okazji otwarcia nowego Camp Nou. W następnych ośmiu spotkaniach nie zdołał pokonać bramkarzy rywali, w trzech z nich w ogóle nie podniósł się z ławki.
Nie da się ukryć, że Flick coraz bardziej na pozycji klasycznej dziewiątki ufa Ferranowi Torresowi. I zdaniem hiszpańskich hegemonów medialnych to właśnie 25-latek rozpocznie starcie z Espanyolem od pierwszej minuty. Oprócz tego wątpliwości nie ma również między słupkami. Zdrowy Garcia jest niepodważalną "jedynką" w hierarchii szkoleniowca. Oznacza to, że Wojciech Szczęsny znów musi poczekać na swoją szansę.
Oto potencjalne składy Barcelony na mecz z Espanyolem proponowane przez hiszpańskie dzienniki:
"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.
"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.
"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Eric Garcia, Frenkie de Jong - Raphinha, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres
"Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.
Mecz RCD Espanyol - FC Barcelona w 18. kolejce La Liga odbędzie się w sobotę 3 stycznia o godz. 21:00 na RCDE Stadium. Na ten moment zespół gości jest liderem tabeli. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.