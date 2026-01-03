Nadeszły komunikaty ws. Lewandowskiego. Koniec sagi, Flick się nie zawaha

Rok FC Barcelona zakończyła pewnym zwycięstwem 2:0 nad Villarrealem. Po krótkiej przerwie zeszłoroczni mistrzowie Hiszpanii rozegrają derby Katalonii z Espanyolem. Przypomnijmy, w poprzednim sezonie Barcelona w połowie maja zapewniła sobie mistrzostwo La Liga na trzy kolejki przed końcem po pokonaniu 2:0 właśnie tego rywala.

Starcie to od zawsze budzi mnóstwo emocji. Na swój dawny stadion powróci Joan Garcia, który latem przeszedł z Espanyolu do drużyny Hansiego Flicka. Ponoć kibice mniejszego z katalońskich klubów mają "przywitać" swojego byłego golkipera w nienajmilszy sposób.

Co z Lewandowskim? Hiszpanie nie mają wątpliwości

W dzień meczu na łamach hiszpańskich dzienników pojawiły się prawdopodobne jedenastki, na które może zdecydować się niemiecki trener. Biorąc pod uwagę największe portale i gazety, w żadnej z nich nie widniało nazwisko... Roberta Lewandowskiego.

Ostatni raz kapitan reprezentacji Polski do siatki trafił pod koniec listopada, w meczu z Athletikiem Bilbao (4:0), przy okazji otwarcia nowego Camp Nou. W następnych ośmiu spotkaniach nie zdołał pokonać bramkarzy rywali, w trzech z nich w ogóle nie podniósł się z ławki.

Nie da się ukryć, że Flick coraz bardziej na pozycji klasycznej dziewiątki ufa Ferranowi Torresowi. I zdaniem hiszpańskich hegemonów medialnych to właśnie 25-latek rozpocznie starcie z Espanyolem od pierwszej minuty. Oprócz tego wątpliwości nie ma również między słupkami. Zdrowy Garcia jest niepodważalną "jedynką" w hierarchii szkoleniowca. Oznacza to, że Wojciech Szczęsny znów musi poczekać na swoją szansę.

Oto potencjalne składy Barcelony na mecz z Espanyolem proponowane przez hiszpańskie dzienniki:

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Eric Garcia, Frenkie de Jong - Raphinha, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres

"Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermín Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Mecz RCD Espanyol - FC Barcelona w 18. kolejce La Liga odbędzie się w sobotę 3 stycznia o godz. 21:00 na RCDE Stadium. Na ten moment zespół gości jest liderem tabeli. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Robert Lewandowski LUKASZ KALINOWSKI East News

Robert Lewandowski Javier Garcia/Shutterstock East News

Hansi Flick AFP