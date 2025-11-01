Nadchodzi koniec Szczęsnego. Hiszpanie wprost o Polaku, powtarza się jedno

Golkiper pochodzący ze stolicy naszego kraju ponownie znalazł się w wyjściowym składzie "Dumy Katalonii" z powodu kontuzji Joana Garcii. Hiszpan rehabilituje się jednak w ekspresowym tempie i najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że może zagrać nawet w niedzielnym spotkaniu przeciwko Elche. To z pewnością smutne chwile dla Wojciecha Szczęsnego. Ten wciąż udowadnia, iż należy do szerokiej światowej czołówki. Zatrzymanie Kyliana Mbappe na Estadio Santiago Bernabeu nie było przypadkiem.

Nagroda za dobrą postawę przyszła natychmiastowo. Popularny "Tek" w stolicy Katalonii został okrzyknięty bohaterem i to pomimo przegranej 1:2. Dobre występy nie przyczynią się jednak do rewolucji między słupkami FC Barcelona. Jak wspominaliśmy wyżej, powrót Joana Garcii jest tylko kwestią czasu. Z tej właśnie okazji lokalni dziennikarze podsumowali naszego rodaka. O opinię poprosiła ich redakcja TVP Sport. Wszyscy wydali jednogłośny werdykt.

Hiszpanie chwalą Szczęsnego. Polak został bohaterem na Półwyspie Iberyjskim

"Pokazał, że jest bramkarzem wysokiej klasy, był najlepszym zawodnikiem Barcelony w tym spotkaniu i uratował zespół przed jeszcze wyższą porażką na Bernabeu. Pokazał, że jest gotowy strzec bramki Barcelony w ważnych meczach" - oznajmił Adria Albets z Cadena SER. "W naszym programie LaTdT de Catalunya Radio wybraliśmy Szczęsnego najlepszym graczem Barcelony" - dodała Mireia Ruiz Serapio, żurnalistka Catalunya Radio.

Koniec pochwał? Nic z tych rzeczy. "Szczęsny był niesamowity w El Clasico. Obronił rzut karny i wiele bardzo groźnych strzałów. Jednak jego duży wysiłek nie wystarczył, aby Barcelona zeszła z boiska z pozytywnym wynikiem. Był jednym z najlepszych zawodników w zespole" - przyznał Bassel Tabbal z beIN SPORTS. "Po raz kolejny odegrał kluczową rolę w utrzymaniu Barcelony przy życiu" - skwitował Guillem Borras Perez, przedstawiciel Jijantes FC.

Istnieje spora szansa, że warszawianin zagra jeszcze jutro przeciwko Elche. Oficjalne składy pojawią się około godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego. A ten zaplanowano na 18:30. Tekstowa relacja na żywo z meczu w Interia Sport.

