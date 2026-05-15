Nadchodzą zmiany w Barcelonie, to ulubieniec Flicka. Hiszpanie przekazują

Michał Chmielewski

Niecały tydzień temu FC Barcelona przypieczętowała 29. mistrzostwo Hiszpanii. Jednym z architektów sukcesu był piłkarz, który w trackie sezonu stał się prawdziwym ulubieńcem Hansiego Flicka. Teraz hiszpańskie media przekazały, że w kontekście tego zawodnika nastąpić ma ciekawa zmiana. O kim mowa?

Eric Garcia (z prawej) i piłkarze FC Barcelony obejmują się na murawie po zdobyciu gola podczas meczu.
Eric Garcia (z prawej)Soccrates ImagesGetty Images

Chodzi o Ercia Garcię. 25-letni Hiszpan w tej kampanii był niezwykle przydatnym graczem dla Hansiego Flicka. Doskonale świadczy o tym fakt, że do początku marca zagrał... dosłownie w każdym spotkaniu, w jakim mógł wystąpić. Niemiec na wielu konferencjach prasowych podkreślał jego wartość.

W ten sposób Garcia był przerzucany na pozycję stopera, defensywnego pomocnika czy prawego obrońcy. Na każdej z nich popisywał się jakością i świetnym przygotowaniem motorycznym.

Zmiany w Barcelonie, Hiszpanie ogłaszają. Chodzi o Erica Garcię

Jak wyliczył kataloński "Sport", w tym sezonie Hiszpan rozegrał 25 meczów jako środkowy obrońca, 13 jako pomocnik i 11 jako boczny obrońca. W klubie cenią sobie jego wszechstronność, jednak wraz ze wznowieniem rozgrywek 25-latek "ma ugruntować swoją pozycję".

"W klubie zakłada się, że Eric będzie grał przede wszystkim jako prawy obrońca. Oczywiście należy go traktować jako opcję na wypadek, gdyby pojawiła się potrzeba wzmocnienia innych pozycji, ale jego podstawową rolą ma być właśnie ta" - czytamy.

To wyjaśniałoby decyzję Flicka, który przy okazji ostatniego El Clasico postawił właśnie na Erica Garcię na prawej defensywie, mimo że miał do dyspozycji zdrowego Julesa Kounde. Forma Francuza nieco spadło, jednak nie oznacza to, że zamierza on odejść z zespołu.

Tak czy inaczej głównym wątkiem doniesień "Sportu" jest przekształcenie 25-latka na prawego defensora. Oprócz tego tamtejsi dziennikarze opisują jego karierę, która niejednokrotnie znalazła się na zakręcie. W pewnym momencie 19-krotny reprezentant Hiszpanii był wypychany z Barcelonyale obecnie jego rola w klubie jest niepodważalna.

"Jest liderem zarówno w szatni, jak i na boisku, z całym sercem i wytrwałością. Flick ceni sobie to wszystko" - napisano. Na początku grudnia zeszłego roku Katalończycy przedłużyli kontrakt Erica Garcii do 30 czerwca 2031 roku.

Eric Garcia i Raphinha
Eric Garcia i RaphinhaLLUIS GENEAFP
Eric Garcia
Eric GarciaMARCEL VAN DORSTAFP
Eric Garcia (z prawej)
Eric Garcia (z prawej)MIGUEL RIOPAAFP
