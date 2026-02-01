Dla wielu kibiców FC Barcelony wydarzeniem letniego okienka transferowego było ściągnięcie Joana Garcii. Sprowadzony od lokalnego rywala Espanyolu golkiper szybko wygrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, stając się jednym z istotniejszych elementów zespołu.

Latem "Duma Katalonii" wzmocniła również linię ofensywy. Bardzo interesująco na dłuższą metę zapowiada się transfer Ronny'ego Bardghjia. 19-letni Szwed zdążył już pokazać na boisku próbkę swoich możliwości. Zdecydowanie mniej oczywistym ruchem mistrzów Hiszpanii było wypożyczenie z Manchesteru United Marcusa Rashforda.

Skrzydłowy przez lata był uważany za jedną z największych nadziei angielskiego futbolu. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niego udane. Podczas gdy "Czerwone Diabły" notowały kolejne kompromitujące wyniki, Rashford został wysłany na wypożyczenie do Aston Villi. Gdy wrócił do klubu, nie mógł liczyć na miejsce w składzie.

W Manchesterze przypomniano sobie o Rashfordzie. To może być ogromny problem dla Barcelony

Przeprowadzka Anglika do Katalonii szybko okazała się znakomitym ruchem dla obu stron. Hansi Flick otrzymał kolejnego zawodnika do głębi składu. Sam Rashford natomiast pokazał, że w swojej karierze nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Statystyki 28-latka mogą imponować. Rashford w rozgrywkach ligowych w 19 spotkaniach strzelił trzy gole i zanotował aż osiem asyst. Jego występy w Lidze Mistrzów są jeszcze bardziej okazałe - w siedmiu spotkaniach wicemistrz Europy uzbierał pięć goli i cztery asysty.

FC Barcelona negocjując z Manchesterem United umowę wypożyczenia Rashforda zastrzegła sobie możliwość transferu definitywnego. Mistrza Hiszpanii ma to kosztować około 30 milionów euro. Przez dłuższy czas wiele głosów wskazywało na to, że Katalończycy finalnie zdecydują się na taki ruch.

Plany pokrzyżować im może nowy trener "Czerwonych Diabłów". Michael Carrick, chociaż pierwotnie zatrudniany jako tymczasowy szkoleniowiec", w swoim debiucie wygrał z Arsenalem i Manchesterem City. W obliczu tych rezultatów nie jest wykluczone, że Manchester United zdecyduje się na dłuższą współpracę ze swoim byłym zawodnikiem.

W związku z tym The Telegraph informuję o zakusach Carricka, by latem sprowadzić Rashforda z powrotem na Old Trafford. Anglik ma widzieć swojego młodszego kolegę z boiska w planach na następny sezon Premier League. Póki co jednak nie wiadomo, jak na powrót do ojczyzny zapatruje się sam Rashford.

Można być jednak pewnym tego, że utrata Rashforda byłaby kosztowna dla FC Barcelony. Niewykluczone, że utrata jednego z cenniejszych zawodników ofensywnych wpłynie na sytuację Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z "Dumą Katalonii" wygaśnie z końcem czerwca. Hansi Flick może nie chcieć pozwolić sobie na stratę kolejnego napastnika, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu.

Marcus Rashford i Hansi Flick GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michael Carrick MI News / NurPhoto AFP

To wyglądało groźnie! Siatkarka zniesiona z boiska Polsat Sport