Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nadchodzą kłopoty Barcelony, wprost mówią o odejściu. To byłby koniec

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Marcus Rashford latem dość nieoczekiwanie trafił do FC Barcelony. Mistrz Hiszpanii wypożyczył Anglika z Manchesteru United, zachowując sobie możliwość wykupu. Dobre występy w Katalonii nie przeszły bez echa w jego poprzednim klubie. Jak informuje "The Telegraph" szkoleniowiec angielskiej drużyny Michael Carrick rozważa możliwość sprowadzenia Rashforda. To mogłoby znacząco zmienić sytuację Roberta Lewandowskiego.

Piłkarz w stroju treningowym FC Barcelony na pierwszym planie, w tle okrągły wycinek ze sceną przedstawiającą innego zawodnika Barcelony w stroju meczowym oraz mężczyznę w codziennym ubraniu.
Robert Lewandowski, Marcus Rashford i Hansi FlickIMAGO/NEWSPIX.PL / Manu Reino/DeFodi ImagesNewspix.pl

Dla wielu kibiców FC Barcelony wydarzeniem letniego okienka transferowego było ściągnięcie Joana Garcii. Sprowadzony od lokalnego rywala Espanyolu golkiper szybko wygrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, stając się jednym z istotniejszych elementów zespołu.

Latem "Duma Katalonii" wzmocniła również linię ofensywy. Bardzo interesująco na dłuższą metę zapowiada się transfer Ronny'ego Bardghjia. 19-letni Szwed zdążył już pokazać na boisku próbkę swoich możliwości. Zdecydowanie mniej oczywistym ruchem mistrzów Hiszpanii było wypożyczenie z Manchesteru United Marcusa Rashforda.

Skrzydłowy przez lata był uważany za jedną z największych nadziei angielskiego futbolu. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niego udane. Podczas gdy "Czerwone Diabły" notowały kolejne kompromitujące wyniki, Rashford został wysłany na wypożyczenie do Aston Villi. Gdy wrócił do klubu, nie mógł liczyć na miejsce w składzie.

Zobacz również:

Bartosz Mazurek i Juljan Shehu w walce o piłkę. W tle Kamil Jóźwiak
Ekstraklasa

Siarczysty mróz i klapa na otwarciu "nowego" Widzewa. Bolesna lekcja w Łodzi

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    W Manchesterze przypomniano sobie o Rashfordzie. To może być ogromny problem dla Barcelony

    Przeprowadzka Anglika do Katalonii szybko okazała się znakomitym ruchem dla obu stron. Hansi Flick otrzymał kolejnego zawodnika do głębi składu. Sam Rashford natomiast pokazał, że w swojej karierze nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

    Statystyki 28-latka mogą imponować. Rashford w rozgrywkach ligowych w 19 spotkaniach strzelił trzy gole i zanotował aż osiem asyst. Jego występy w Lidze Mistrzów są jeszcze bardziej okazałe - w siedmiu spotkaniach wicemistrz Europy uzbierał pięć goli i cztery asysty.

    FC Barcelona negocjując z Manchesterem United umowę wypożyczenia Rashforda zastrzegła sobie możliwość transferu definitywnego. Mistrza Hiszpanii ma to kosztować około 30 milionów euro. Przez dłuższy czas wiele głosów wskazywało na to, że Katalończycy finalnie zdecydują się na taki ruch.

    Plany pokrzyżować im może nowy trener "Czerwonych Diabłów". Michael Carrick, chociaż pierwotnie zatrudniany jako tymczasowy szkoleniowiec", w swoim debiucie wygrał z Arsenalem i Manchesterem City. W obliczu tych rezultatów nie jest wykluczone, że Manchester United zdecyduje się na dłuższą współpracę ze swoim byłym zawodnikiem.

    W związku z tym The Telegraph informuję o zakusach Carricka, by latem sprowadzić Rashforda z powrotem na Old Trafford. Anglik ma widzieć swojego młodszego kolegę z boiska w planach na następny sezon Premier League. Póki co jednak nie wiadomo, jak na powrót do ojczyzny zapatruje się sam Rashford.

    Można być jednak pewnym tego, że utrata Rashforda byłaby kosztowna dla FC Barcelony. Niewykluczone, że utrata jednego z cenniejszych zawodników ofensywnych wpłynie na sytuację Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z "Dumą Katalonii" wygaśnie z końcem czerwca. Hansi Flick może nie chcieć pozwolić sobie na stratę kolejnego napastnika, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu.

    Zobacz również:

    W 2. kolejce Ekstraklasy Wisła Płock pokonała Raków Częstochowa 2:1
    Ekstraklasa

    Raków Częstochowa - Wisła Płock. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Uśmiechnięty piłkarz w kolorowej koszulce FC Barcelona idzie obok dorosłego mężczyzny ubrany w czarną koszulkę i dżinsy, otoczony rozmytym tłumem kibiców na stadionie piłkarskim.
    Marcus Rashford i Hansi FlickGUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mężczyzna z zarostem ubrany w ciemną kurtkę stoi na tle rozmytego stadionu i klaszcze dłońmi, sprawiając wrażenie skoncentrowanego.
    Michael CarrickMI News / NurPhoto AFP
    To wyglądało groźnie! Siatkarka zniesiona z boiskaPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja