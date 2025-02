Na boisku polały się łzy, fatalne wieści dla Ancelottiego. Real Madryt traci lidera

Real Madryt w tym sezonie miał być jeszcze mocniejszy, niż to miało miejsce w poprzednich rozgrywkach. To wszystko oczywiście za sprawą przyjścia do zespołu Kyliana Mbappe. Francuz po wielu latach w końcu podpisał umowę z "Królewskimi" i wydawało się, że to po prostu dodanie brakującego elementu.