Mundial w pełni, a FC Barcelona sprowadza nowego napastnika. Zaskakujący kierunek

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Mundial wkracza właśnie w decydującą fazę - 1/16 finału, a FC Barcelona jest bliska finalizacji kolejnego transferu młodego talentu. Niedawno ogłosiła pozyskanie reprezentanta Egiptu - Hamzy Abdelkarima. W jego ślady pójść ma kolejny 18-letni talent, tym razem z Ekwadoru. A wszystko to na dni przed końcem umowy Roberta Lewandowskiego. 1 lipca Polak oficjalnie przestanie być graczem "Dumy Katalonii", a ta wciąż nie sprowadziła nikogo na jego miejsce.

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Barcelonę zasili wkrótce nowy napastnikCESAR MANSO / AFP / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Chociaż Robert Lewandowski formalnie pozostaje wciąż zawodnikiem FC Barcelona, taki stan rzeczy ulegnie zmianie już za raptem kilka dni. 30 czerwca wygaśnie jego kontrakt i wówczas stanie się wolnym piłkarzem. Wciąż nie wiadomo, jaki kierunek obierze, ale obecnie najbliżej mu do MLS, a konkretnie Chicago Fire.

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"Duma Katalonii" natomiast intensywnie stara się o pozyskanie jego następcy. Marzeniem Hansiego Flicka jest transfer Juliana Alvareza i choć sam Argentyńczyk chce do Barcelony, Atletico Madryt robi co może, aby operacja nie doszła do skutku. Nie chce, aby gwiazda zasiliła szeregi ligowego rywala.

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Podczas gdy Real Madryt zapewnił sobie już cztery głośne transfery, "Blaugrana" sfinalizowała dopiero jeden. Postanowiła wykupić wypożyczonego wcześniej z Al Ahly Hamzę Abdulkarima. Zapłaciła za niego 1,5 miliona euro, a Egipcjanin podpisał kontrakt na trzy lata.

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Plan na 18-latka jest taki, że domyślnie będzie on zawodnikiem rezerw Barcelony, z szansą na awans do pierwszej drużyny. Podobnie może wyglądać droga Josue Caicedo, który również ma dołączyć do Barcelony.

Utalentowany Ekwadorczyk jest zawodnikiem LDU Quito, a jak donosi "Mundo Deportivo", lada dzień ma zostać wypożyczony przez mistrzów Hiszpanii. Skrzydłowy przyciągnął uwagę skautów Barcy i podobnie jak Abdulkarim, ma dołączyć do Barcelony B.

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W umowie z Liga de Quito ma zostać zawarta klauzula wykupu 18-latka na poziomie 2,5 miliona euro. Jeśli tylko Ekwadorczyk zanotuje jednak cztery występy dla seniorskiej drużyny, mistrzowie Hiszpanii będą zobligowani do wykupienia go. Do tego aktualny pracodawca skrzydłowego negocjuje uwzględnienie zapisu o 20-procenowej klauzuli odsprzedaży - chce otrzymać część kwoty z jego ewentualnego przyszłego transferu.

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Wygląda na to, że porozumienie jest już o włos, a FC Barcelona wkrótce powinna ogłosić oficjalnie pozyskanie Caicedo. Klub realizuje w ten sposób strategię sprowadzania młodych talentów, na których później będzie mogła ewentualnie zarobić, jeśli nie przebiją się one na stałe do pierwszej drużyny.

Piłkarz w białym stroju z numerem 26 klęczy na murawie boiska, z uniesionymi rękami i głową skierowaną w dół, wyrażając emocje po meczu.
Josue CaicedoRodrigo BuendiaAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce treningowej z kolorowym wzorem i numerem 9 na spodenkach stoi na murawie stadionu, trzymając uniesione ręce i klaszcząc.
Robert LewandowskiGONGORAAFP


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