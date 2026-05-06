Mourinho znowu w Realu Madryt? W Hiszpanii zawrzało, chaos w Benfice

Jose Mourinho po dość burzliwym rozstaniu ze stambulskim Fenerbahce we wrześniu ubiegłego roku podjął pierwszą od ponad 20 lat pracę w swojej ojczyźnie - i objął ekipę lizbońskiej Benfiki.

Pod jego wodzą "Orły" weszły na najwyższe obroty i np. w krajowych rozgrywkach wciąż nie przegrały ani jednego meczu - choć mistrzostwo Portugalii tak czy inaczej im uciekło, to bez wątpienia jest to seria godna uwagi.

Przygoda "Mou" na Estadio da Luz może się jednak mimo wszystko bardzo prędko zakończyć - głośno jest bowiem od pewnego czasu o jego potencjalnym powrocie do... Realu Madryt.

Jose Mourinho znowu w Realu Madryt? Tego chce od Florentino Pereza

"Królewscy" przechodzą ostatnio przez trudny czas i wygląda na to, że niebawem zakończą kolejny już sezon bez poważniejszych trofeów. Obecną kampanię w roli trenera "Los Blancos" rozpoczął Xabi Alonso, a potem jego obowiązki przejął Alvaro Arbeloa, natomiast wygląda na to, że prezydent klubu Florentino Perez szykuje tu kolejną roszadę - i jego wymarzonym kandydatem jest właśnie Mourinho.

Jak poinformował Ramon Alvarez de Mon, współpracownik hiszpańskich mediów i socio Realu, znany z podawania licznych zakulisowych wieści z obozu RM, 63-latek nie zamyka się na opcję powrotu na Bernabeu, ale stawia Perezowi konkretne wymogi.

W materiale na swoim kanale w serwisie YouTube Alvarez de Mon (którego doniesienia opisał dokładnie portal RealMadryt.pl) wymienił m.in. chęć Mourinho do przeniesienia do "Los Merengues" własnego sztabu oraz do posiadania wpływu na takie kwestie jak przygotowanie fizyczne. Dodatkowo oczekuje on pełnej autonomii w decyzjach sportowych, a także chciałby podpisać dwuletni kontrakt.

Wielkie rozstanie Mourinho z Benficą? "Zaczęli to dostrzegać"

To tyle samo, ile w teorii powinna obowiązywać jego umowa z Benficą - "Orły" zresztą miały podjąć już próby prolongaty tego kontraktu, ale, jak opisuje Jose Felix Diaz z dziennika "As", sprawa wpadła w stan zawieszenia.

W Lizbonie zaczyna się dostrzegać, że przyszłość Benfiki nie leży w rękach Mourinho, co jeszcze kilka tygodni temu było nie do pomyślenia.

Tym samym niespodziewanie zespół z Estadio da Luz będzie musiał się najwyraźniej niebawem przymierzyć do pozyskania nowego szkoleniowca. Co prawda Real musiałby wykupić "Mou" za trzy miliony euro, ale wydaje się to marną pociechą dla "As Aguias".

Benfica do końca sezonu zagra jeszcze dwa spotkania w lidze - z Bragą i Estorilem. Jose Mourinho ma szansę przejść do historii "Orłów" jako "ten niepokonany" i... zniknąć zaraz potem z klubu.

