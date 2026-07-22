Świat piłki nożnej wkracza w pomundialowy okres. Przez ostatnie tygodnie lwia część kibiców skupiona była wokół wydarzeń, mających miejsce w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

Powoli "do życia" budzą się natomiast inne gałęzie futbolowego świata. Mowa oczywiście o klubach, które rozpoczynają intensywne przygotowania do sezonu 2026/2027. Jedną z takich ekip jest Real Madryt. Podczas poprzedniej kampanii "Królewscy" przeżyli istne trzęsienie ziemi. Zakończyło się ono niejasną sytuacją w szatni oraz pożegnaniem z dotychczasowym szkoleniowcem - Alvaro Arbeloą. Jego miejsce zajął jeden z najbardziej ikonicznych trenerów świata - Jose Mourinho.

"The Special One" stoi teraz przed niełatwym zadaniem. Musi on postawić na nogi klub, który od kilku miesięcy boryka się z poważnym wielopoziomowym kryzysem.

Mourinho chce pożegnać gwiazdora. Przekazał mu to osobiście

Madrycka ekipa przeprowadziła już kilka transferów, mających za zadanie wzmocnienie kadry. Do klubu zawitali tacy gracze jak: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate czy Bernardo Silva.

Z klubem pożegnało się także kilku dotychczasowych zawodników. Barwy zmienili między innymi Fran Garcia (Real Sociedad) czy Mario Martin (Getafe). Jak wynika z medialnych doniesień, to jeszcze nie koniec pożegnań.

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Okazuje się, że Jose Mourinho nie widzi w swojej układance miejsca dla zawodnika, który jeszcze kilka miesięcy temu stanowił o sile madryckiej drużyny. Mowa o Raulu Asencio, który w sezonie 2025/2026 rozegrał w barwach "Królewskich" 34 spotkania (2516 minut). Jak podaje Alberto Pereiro z "Onda Cero", portugalski szkoleniowiec miał osobiście poinformować defensora o konieczności zmiany pracodawcy.

Wciąż nie wiadomo natomiast, na jakich warunkach środkowy obrońca miałby opuścić Real Madryt. W przestrzeni medialnej pojawiały się głosy mówiące, iż Raul Asencio oraz Franco Mastantuono mieliby zostać wypożyczeni. Ton informacji przekazanych przez Alberto Pereiro sugeruje jednak, że w przypadku Asencio może być rozważany również transfer definitywny. Według portalu "Transfermarkt", wartość 23-latka oscyluje obecnie w okolicy 20 mln euro. Jeszcze rok temu defensor Realu wyceniany był natomiast na 40 mln.

Raul Asencio Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jose Mourinho PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Raul Asencio i Antoine Griezmann Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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