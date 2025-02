Moment strachu podczas meczu Barcelony, te słowa krążą po sieci. Gwiazda wywołała alarm po zderzeniu

FC Barcelona w niedzielne popołudnie pokonała Deportivo Alaves skromnie, bo 1:0, po trafieniu Roberta Lewandowskiego, natomiast po końcowym gwizdku sporo mówiło się nie tylko o samym wyniku starcia, ale też o groźnej sytuacji, do jakiej doszło w pierwszej połowie spotkania. Wówczas to Gavi oraz Tomas Conechny zderzyli się głowami i po interwencji medyków obaj musieli opuścić murawę - gwiazdor "Barcy" co prawda opierał się przed zmianą, ale jego zachowanie zaraz po zdarzeniu wywołało duże zaniepokojenie.