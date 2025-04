Moment nerwów w Barcelonie, nagle ruszył do sędziego. Rzucił tabletem [WIDEO]

To był niezwykły mecz. FC Barcelona prowadziła w sobotnie popołudnie z Celtą Vigo 1:0, następnie pozwoliła sobie strzelić trzy gole, ale ostatecznie dokonała wspaniałej "remontady" i wygrała 4:3. Ostatni gol, który można nazwać ciosem decydującym, nokautującym, należał do Raphinhi, który nie pomylił się z rzutu karnego. Pierwotną decyzją "z boiska" sędziego Mario Melero López był brak "jedenastki", ale zmienił decyzję po tym, jak został zawołany do ekranu przez arbitrów z wozu VAR.

