Mógł skończyć jak Robert Lewandowski. 11 dni do końca. Nagły zwrot

30 czerwca to zawsze dzień wygasania kontraktów zawodników. W tym sezonie w tej sytuacji znaleźli się między innymi Robert Lewandowski czy Andreas Christensen. O ile polski napastnik nie wyraził chęci pozostania w klubie na kolejny sezon. Inaczej było w przypadku duńskiego środkowego pomocnika.

Problemem był jednak brak porozumienia pomiędzy klubem a zawodnikiem. Teraz to już nieaktualne - media informują, że negocjacje zakończyły się pozytywnie. Rozgłośnia Cadena SER poinformowała, że piłkarz pozostanie na Spotify Camp Nou na kampanię 2026/2027.

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Andreas Christensen na dłużej w Barcelonie. Kontrakt prawdopodobnie na 2 lata

Prolongata kontraktu wiąże się z obniżeniem pensji, ale za to uzgodniono wiele bonusów. Trudno, by klub podnosił wynagrodzenie zawodnika, który w poprzedniej kampanii rozegrał niewiele ponad 600 minut.

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Informację tę uzupełnił dobrze znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Według jego źródeł Christensen zwiąże się z "Dumą Katalonii" umową nie na 12, lecz na 24 miesiące - do 30 czerwca 2028 roku. "Jeden rok dłużej niż się spodziewano" - napisał.

O 30-latka miały pytać dwa kluby: jeden z Włoch, drugi z Anglii.

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Andreas Christensen (pierwszy z lewej) GONGORA AFP

Andreas Christensen GONGORA AFP

Andreas Christensen URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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