Podczas mistrzostw świata w Ameryce Rodri dzielił szatnię z wieloma piłkarzami Barcelony: Joanem Garcią, Pau Cubarsim, Erikiem Garcią, Pedrim, Gavim, Danim Olmo, Laminem Yamalem i Ferranem Torresem.

Wspólnie z nimi zdobył mistrzostwo świata. I choć FC Barcelona chętnie widziałaby go w swoich szeregach, pomocnik wybrał inny klub. Madrycki AS podaje, że Rodri zdecydował się na Real.

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- Obecny jeszcze zawodnik City nie ma wątpliwości i rozważa praktycznie tylko jedną opcję. Jeśli ostatecznie opuści Manchester, jest dla niego tylko jedno możliwe miejsce docelowe: Real Madryt - podaje Daniel L. Peinado.

- Pomimo zainteresowania ze strony kilku klubów pomocnik stawia na pierwszym miejscu możliwość założenia białej koszulki. To pragnienie powrotu do LaLiga i do swojego miasta, w połączeniu z doskonałą formą podczas mistrzostw świata oraz pozytywną opinią Mourinho, skłoniło Real Madryt do rozważenia jego transferu - tłumaczy dziennikasz AS.

Fabrizio Romano poinformował natomiast, że Real Madryt prowadzi już oficjalne rozmowy z Manchesterem City ws. transferu Rodriego. Włoski dziennikarz potwierdza, że Hiszpan bardzo chce, aby ten transfer doszedł do skutku.

Manchester City rzekomo oczekuje 75 milionów euro za Rodriego. Real Madryt ma natomiast nadzieję, że kwotę tę uda się zmniejszyć do 60 milionów euro.

Wszystko wskazuje więc na to, że FC Barcelona przegra walkę o pomocnika. To w obliczu kontuzji Frenkiego de Jonga będzie dla Dumy Katalonii dość bolesny cios. Sytuacja kadrowa w środku pola stała się bowiem skomplikowana i zależna od piłkarzy, którzy na przestrzeni sezonu nie gwarantują ani zdrowia, ani równej wysokiej formy.

W międzyczasie Real Madryt pracuje nad transferem Yana Diomande. Transakcja ta przedłuża się ze względu na komplikacje związane z roszczeniami byłych przedstawicieli Iworyjczyka. Na oba te transfery Real wyda ok. 200 milionów euro.

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