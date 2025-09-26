FC Barcelona zmaga się z plagą kontuzji. Od jakiegoś czasu z gry wyłączeni są Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi, Fermin Lopez oraz Lamine Yamal. W czwartkowym meczu La Liga przeciwko Realowi Oviedo kontuzji nabawił się Raphinia. - "W 66. minucie Raphinha opuścił boisko na rzecz Roberta Lewandowskiego. Podczas zmiany Brazylijczyk dotknął dłonią tylnej części uda. [...]. Napastnik odczuwał ból w ścięgnie udowym w prawej nodze. [..] - informowali dziennikarze z Hiszpanii. Przerwa Brazylijczyka może potrwać kilka tygodni o czym poinformował Gerard Romero. Ponadto na treningu piątkowym urazu nabawił się Joan Garcia.

Dobre wieści ws. zdrowia Yamala. Piłkarz wrócił do treningów

Na szczęście dla kibiców Barcelony są także dobre wieści. Już kilka dni temu pojawiły się informacje, że Lamine Yamal powoli wraca do zdrowia. W piątek pierwszy raz od dawna pojawił się na treningu razem z drużyną.

18-latek powrotem ba boisku pochwalił się także w swoich mediach społecznościowych. - Hej! Wróciłem - napisał i zamieścił krótkie wideo ze swoimi najlepszymi akcjami z różnych meczów.

Yamal był poza grą od 13 września. Wówczas klub wystosował komunikat, że zmaga się z dyskomfortem w okolicy spojenia łonowego. To uniemożliwiało nie tylko jego grę, ale i udział w treningach. Młoda gwiazda odpoczywała w ligowych meczach z Valencią (6:0), Getafe (3:0) i Realem Oviedo (3:1). Zabrakło go także w kadrze na inaugurację Ligi Mistrzów z Newcastle (2:1).

FC Barcelona w niedzielę (28 września, godz. 18:30) podejmie Real Sociedad. Z kolei w środę (1 października, godz. 21:00) do stolicy Katalonii przyjedzie PSG. I to właśnie na ten mecz na 100 procent ma być gotowa młoda gwiazda. Relacje tekstowe "na żywo" z tych meczów będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

