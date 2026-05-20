Bez Roberta Lewandowskiego, ale z Marcusem Rashfordem - tak najprawdopodobniej będzie wyglądała obsada pierwszej linii drużyny Barcelony w sezonie 2026/27.

Polak pożegnał się już z kibicami na Camp Nou, więc jest odejście jest przesądzone. Lewandowski najpewniej przeniesie się poza Europę. Prawdopodobnym kierunkiem jest Arabia Saudyjska.

Anglik natomiast był tylko wypożyczony zManchesteru United. Jako że bardzo chce zostać w Barcelonie, ze względu na trudną sytuację klubu musi zdobyć się na finansowe poświęcenia.

Dziennikarz Alfredo Martinez poinformował, że Barcelona chce zatrzymać Rashforda, ponieważ Hansi Flick widzi go w swoich planach na kolejny sezon. Taka wiadomość mogła bardzo ucieszyć Anglika. On sam bowiem również chce nadal kontynuować tę współpracę.

Rashford chce zostać w Barcelonie. Klub też ma taki plan. Piłkarz gotowy na poświęcenie

Matteo Moretto podaje, że Marcus Rashford jest gotowy na finansowe poświęcenie, byle tylko zostać w FC Barcelona. Anglik ma być gotowy na zaakceptowanie niższych zarobków - takich, na jakie klub może sobie pozwolić. Jego zarobki z Manchesteru United byłyby dla Dumy Katalonii zbyt dużym obciążeniem.

Wciąż nie wiadomo, czy skończy się kolejnym wypożyczeniem czy wykupem. Laia Tudel z Catalunya Radio podaje, że Manchester United nie chce zgodzić się na tę pierwszą opcję. Klauzule wykupu Anglika wynosi 30 milionów euro. Teraz Barca będzie starała się zrealizować tę transakcję.

W FC Barcelona wierzą, że w przyszłym sezonie Marcus Rashford może wskoczyć na wyższy poziom, jeśli chodzi o zrozumienie stylu gry drużyny Hansiego Flicka, co poskutkuje lepszą kampanią w jego wykonaniu.

W tym sezonie Marcus Rashford rozegrał łącznie 48 meczów w barwach FC Barcelona we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 14 goli i zanotował 14 asyst.

Wszystko wskazuje więc na to, że Marcus Rashford pozostanie w FC Barcelona. W tym momencie wszystko zależy od tego, czy FC Barcelona zorganizuje finanse na jego sprowadzenie.

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

Marcus Rashford, Robert Lewandowski Petr David Josek East News

Marcus Rashford JOSEP LAGO AFP





Arsenal Mistrzem Anglii sezonu 2025/26. WIDEO JAMES RYBACKI / AFPTV / AFP AFP