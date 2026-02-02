Miał zostać w Barcelonie, nagle takie słowa trenera. Kolega Lewandowskiego jednak na rozdrożu

W ostatnich miesiącach Manchester United zdecydowanie nie przypominał potęgi, na myśl o której drżała cała piłkarska Europa. Zespół z Old Trafford przechodził przez niemały kryzys. U wielu graczy widać było wyraźne oznaki niechęci do reprezentowania barw tej ekipy.

Jednym z nich był Marcus Rashford. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu angielski skrzydłowy dawał do zrozumienia, że bardzo chętnie zmieniłby swoje dotychczasowe otoczenie. W jego wypowiedziach często przewijał się wówczas temat transferu do Barcelony.

W lipcu 2025 roku życzenie Anglika spełniło się. Włodarze Manchesteru United zdecydowali się na wypożyczenie Rashforda do "Dumy Katalonii". Co więcej, w umowie zawarta została również możliwość wykupu 28-latka za kwotę 30 mln euro.

Sam ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Rashord dość dobrze wpasował się w system gry Hansiego Flicka, akceptując rolę gracza rotacyjnego. Dotychczas Anglik zameldował się na boisku w 32 meczach, zdobywając 10 goli oraz notując 12 asyst. Szczególnie imponujące były jego występy w tegorocznej fazie zasadniczej Ligi Mistrzów (5 goli oraz 4 asysty w 8 spotkaniach).

Carrick dosadnie ws. przyszłości Rashforda. Kolega Lewandowskiego musi dokonać wyboru

Z racji na owocną współpracę, Marcus Rashford już jakiś czas temu zapowiedział chęć pozostania w katalońskiej ekipie. FC Barcelona również skłania się ku skorzystaniu z opcji wykupu zawodnika po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Inaczej przyszłość angielskiego skrzydłowego postrzega natomiast obecny szkoleniowiec Manchesteru United - Michael Carrick. 44-latek objął posadę trenera "Czerwonych Diabłów" 13 stycznia 2026 roku. Od tego czasu zdołał on zanotować 3 ligowe zwycięstwa z takimi ekipami jak Manchester City, Arsenal czy Fulham. Legenda klubu ponownie tchnęła tym samym iskrę nadziei w serca kibiców z Old Trafford.

Jak podaje portal "MARCA", Carrick dał jasno do zrozumienia, że rozważa powrót Rashforda jako realną opcję. Dla powracającej na właściwe tory ekipy z Manchesteru byłby on bowiem bardzo dużym wzmocnieniem. Póki co "Czerwone Diabły" nie są jednak w korzystnej sytuacji negocjacyjnej. Nie mogą bowiem anulować opcji wykupu, widniejącej w umowie wypożyczenia zawodnika. Ich jedyną opcją jest więc próba nakłonienia Marcusa Rashforda do zmiany zdania.

Dziś taka opcja wydaje się mało prawdopodobna. Sam zawodnik jest bowiem przekonany co do chęci pozostania w Barcelonie. Do chwili podjęcia ostatecznej decyzji pozostało jednak jeszcze trochę czasu. Nie można więc wykluczyć, że włodarze Manchesteru United, powołując się na nowy kierunek budowania przyszłości klubu, zdołają jeszcze przekonać zawodnika do powrotu na Old Trafford. Trzeba pamiętać, że Rashford to żywa legenda "Czerwonych Diabłów". W barwach tej drużyny rozegrał on dotychczas 426 spotkania, zdobywając 138 goli oraz notując 79 asyst.

Robert Lewandowski i Marcus Rashford obok Hansiego Flicka Alex Caparros Getty Images

Michael Carrick MI News / NurPhoto AFP

Marcus Rashford CONOR MOLLOY / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

