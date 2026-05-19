Media: Zwrot po ostatnim meczu "Lewego". Nie będzie pożegnania, weto Flicka
17 maja byliśmy świadkami ostatniego meczy Lewandowskiego w koszulce Barcelony na legendarnym Camp Nou. Pożegnanie Polaka przebiegło w bardzo podniosłej atmosferze. Ten moment miał zapoczątkować nową erę dla Barcelony. Rozpoczęła się ona od stanowczego weta w wykonaniu Hansiego Flicka. Trener "Dumy Katalonii" sprzeciwia się bowiem pożegnaniu innego gwiazdora drużyny.
Kilka dni temu świat obiegła długo wyczekiwana decyzja Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zdecydował się bowiem pożegnać z Barceloną, której barwy reprezentował przez niemal 4 lata.
Z tego powodu, atmosfera towarzysząca spotkaniu "Dumy Katalonii" z Realem Betis była niezwykle podniosła. Ten mecz był bowiem ostatnim spotkaniem Polaka, rozgrywanym na legendarnym Camp Nou. Po zakończeniu zwycięskiego meczu odbyło się oficjalne pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Nie brakowało wzruszających obrazków, które na zawsze zapadną w pamięci kibiców katalońskiej ekipy.
Flick stawia sprawę jasno. Ten piłkarz nie może opuścić Barcelony
Po wygaśnięciu kontraktu Lewandowskiego FC Barcelona wejdzie w zupełnie nową erę. Rozpocznie się ona najprawdopodobniej poważnym wetem, postawionym przez trenera "Blaugrany" Hansiego Flicka.
Jak podaje Alfredo Martinez, niemiecki szkoleniowiec za wszelką cenę chce bowiem zachować w swoim składzie jednego z gwiazdorów drużyny Marcusa Rashforda. Zawodnik ten został bowiem wypożyczony do Barcelony, a okres jego pobytu w stolicy Katalonii kończy się wraz z oficjalnym zakończeniem sezonu 2025/2026.
Flick jest jednak ogromnym fanem talentu angielskiego skrzydłowego. Z informacji przekazanych przez wyżej wspomnianego dziennikarza wynika, że FC Barcelona gotowa jest zrobić wszystko, aby powalczyć o zatrzymanie w swoich szeregach Rashforda. W grę wchodzi zarówno transfer, jak również ponowne wypożyczenie.
Tak poważny sygnał z Barcelony może mieć związek z niedawnymi doniesieniami, wypływającymi z obozu ich największych rywali - Realu Madryt. Z medialnego przekazu wynika bowiem, że powracający na stanowisko trenera "Królewskich" Jose Mourinho jest mocno zainteresowany przenosinami Rashforda na Santiago Bernabeu.
28-letni Anglik to dość łakomy kąsek na rynku transferowym. W obecnym sezonie zaprezentował się on naprawdę dobrze. W 48 rozegranych spotkaniach zdobył bowiem 14 goli oraz 14 asyst. Wiadomo również, że sam Rashford nie jest póki co zdecydowany na powrót do Manchesteru United.