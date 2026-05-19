Kilka dni temu świat obiegła długo wyczekiwana decyzja Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zdecydował się bowiem pożegnać z Barceloną, której barwy reprezentował przez niemal 4 lata.

Flick stawia sprawę jasno. Ten piłkarz nie może opuścić Barcelony

Po wygaśnięciu kontraktu Lewandowskiego FC Barcelona wejdzie w zupełnie nową erę. Rozpocznie się ona najprawdopodobniej poważnym wetem, postawionym przez trenera "Blaugrany" Hansiego Flicka.

Jak podaje Alfredo Martinez, niemiecki szkoleniowiec za wszelką cenę chce bowiem zachować w swoim składzie jednego z gwiazdorów drużyny Marcusa Rashforda. Zawodnik ten został bowiem wypożyczony do Barcelony, a okres jego pobytu w stolicy Katalonii kończy się wraz z oficjalnym zakończeniem sezonu 2025/2026.

Flick jest jednak ogromnym fanem talentu angielskiego skrzydłowego. Z informacji przekazanych przez wyżej wspomnianego dziennikarza wynika, że FC Barcelona gotowa jest zrobić wszystko, aby powalczyć o zatrzymanie w swoich szeregach Rashforda. W grę wchodzi zarówno transfer, jak również ponowne wypożyczenie.

Tak poważny sygnał z Barcelony może mieć związek z niedawnymi doniesieniami, wypływającymi z obozu ich największych rywali - Realu Madryt. Z medialnego przekazu wynika bowiem, że powracający na stanowisko trenera "Królewskich" Jose Mourinho jest mocno zainteresowany przenosinami Rashforda na Santiago Bernabeu.

28-letni Anglik to dość łakomy kąsek na rynku transferowym. W obecnym sezonie zaprezentował się on naprawdę dobrze. W 48 rozegranych spotkaniach zdobył bowiem 14 goli oraz 14 asyst. Wiadomo również, że sam Rashford nie jest póki co zdecydowany na powrót do Manchesteru United.

Marcus Rashford, Robert Lewandowski

Hansi Flick

Jose Mourinho





