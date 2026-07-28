Media: Zapadła ostateczna decyzja ws. transferu Viniciusa. Gigant musi się z tym pogodzić

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W ostatnim czasie narosło wiele niepewności wokół przyszłości Viniciusa Juniora. Te nasiliły się po wypłynięciu informacji o zainteresowaniu, które wyrazili włodarze Arsenalu. Zdaniem angielskich mediów, przyszłość gwiazdora Realu została właśnie oficjalnie przesądzona. I nie są to dobre wieści dla klubu z Londynu.

article cover
ViniciusAFP

Niepewności w sprawie przyszłości Viniciusa Juniora pojawiły się jeszcze za kadencji Xabiego Alonso. Wówczas gwiazdor popadł w konflikt ze szkoleniowcem, a następnie wypowiedział słowa sugerujące, iż może opuścić Santiago Bernabeu.

Retoryka brazylijskiego skrzydłowego zdecydowanie złagodniała jednak, kiedy to stery "Królewskich" przejął Alvaro Arbeloa. Mimo to Vinicius wciąż nie zdecydował się na przedłużenie umowy, która wygada w czerwcu 2027 roku.

Sytuacja nie uległa zmianie nawet po zakończeniu tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Wręcz przeciwnie. W mediach pojawiły się bowiem doniesienia o ogromnym zainteresowaniu ze strony Arsenalu. Brytyjski gigant miał bardzo mocno zabiegać o transfer gwiazdora reprezentacji Brazylii.

Nagły zwrot ws. Viniciusa. Real Madryt stawia stanowcze weto

Wydawało się, że powyższy ruch transferowy jest nieunikniony. 28 lipca sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Jak podaje brytyjski portal "Sky Sports", Real Madryt miał podjąć ostateczną decyzję ws. przyszłości swojego gwiazdora.

- Vinicius Junior pozostanie w Realu Madryt również po zakończeniu lata. Hiszpański klub nie ma zamiaru go sprzedawać i jest przekonany, że piłkarz zgodzi się na nową umowę. Stało się to pomimo zainteresowania Arsenalu, który bacznie śledzi sytuację Viniciusa - piszą brytyjscy dziennikarze.

"Sky Sports" podaje również, że w tym tygodniu dojdzie do rozmów między przedstawicielami Viniciusa a Realem Madryt. Ich celem jest poczynienie postępów w sprawie podpisania nowego, długoterminowego kontaktu z brazylijskim gwiazdorem.

Nie od dziś wiadomo, że Vinicius Junior jest jednym z ulubieńców prezesa "Królewskich" - Florentino Pereza. Działacz niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że bardzo ceni umiejętności 26-latka. Według Brytyjczyków, ten sam pogląd podziela także nowy szkoleniowiec madryckiej ekipy - Jose Mourinho. To sprawia, że kwestia ewentualnego transferu może być z góry skazana na porażkę.

Zobacz również:

Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin
Ekstraklasa

"Nie masz prawa obrażać". Zawrzało po transferze, właściciel Pogoni w akcji

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Piłkarz w białym stroju Realu Madryt celebruje zdobycie gola, przykładając palec do ust z gestem uciszania. W tle widoczny bramkarz drużyny przeciwnej i rozmyci kibice na trybunach.
Vinicius JuniorANDER GILLENEA AFP
Piłkarz w stroju Realu Madryt z opaską kapitana na ramieniu, z wyrazem niezadowolenia na twarzy i gestem uspokajającym, na tle rozmytej widowni stadionu.
Vinicius JuniorGUILLERMO MARTINEZAFP
Piłkarz w białym stroju leżący na murawie z nogami uniesionymi do góry, z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy.
Vinicius Junior w parterzeOSCAR DEL POZOAFP


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach ze świata futbolu. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja