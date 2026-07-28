Niepewności w sprawie przyszłości Viniciusa Juniora pojawiły się jeszcze za kadencji Xabiego Alonso. Wówczas gwiazdor popadł w konflikt ze szkoleniowcem, a następnie wypowiedział słowa sugerujące, iż może opuścić Santiago Bernabeu.

Retoryka brazylijskiego skrzydłowego zdecydowanie złagodniała jednak, kiedy to stery "Królewskich" przejął Alvaro Arbeloa. Mimo to Vinicius wciąż nie zdecydował się na przedłużenie umowy, która wygada w czerwcu 2027 roku.

Sytuacja nie uległa zmianie nawet po zakończeniu tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Wręcz przeciwnie. W mediach pojawiły się bowiem doniesienia o ogromnym zainteresowaniu ze strony Arsenalu. Brytyjski gigant miał bardzo mocno zabiegać o transfer gwiazdora reprezentacji Brazylii.

Nagły zwrot ws. Viniciusa. Real Madryt stawia stanowcze weto

Wydawało się, że powyższy ruch transferowy jest nieunikniony. 28 lipca sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Jak podaje brytyjski portal "Sky Sports", Real Madryt miał podjąć ostateczną decyzję ws. przyszłości swojego gwiazdora.

- Vinicius Junior pozostanie w Realu Madryt również po zakończeniu lata. Hiszpański klub nie ma zamiaru go sprzedawać i jest przekonany, że piłkarz zgodzi się na nową umowę. Stało się to pomimo zainteresowania Arsenalu, który bacznie śledzi sytuację Viniciusa - piszą brytyjscy dziennikarze.

"Sky Sports" podaje również, że w tym tygodniu dojdzie do rozmów między przedstawicielami Viniciusa a Realem Madryt. Ich celem jest poczynienie postępów w sprawie podpisania nowego, długoterminowego kontaktu z brazylijskim gwiazdorem.

Nie od dziś wiadomo, że Vinicius Junior jest jednym z ulubieńców prezesa "Królewskich" - Florentino Pereza. Działacz niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że bardzo ceni umiejętności 26-latka. Według Brytyjczyków, ten sam pogląd podziela także nowy szkoleniowiec madryckiej ekipy - Jose Mourinho. To sprawia, że kwestia ewentualnego transferu może być z góry skazana na porażkę.

Vinicius Junior ANDER GILLENEA AFP

Vinicius Junior GUILLERMO MARTINEZ AFP

Vinicius Junior w parterze OSCAR DEL POZO AFP





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