Media: to on zostanie nowym trenerem Realu. Wiadomo, kiedy go ogłoszą

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Przyspieszyła sprawa wyboru nowego szkoleniowca Realu Madryt. Dobrze poinformowany w sprawach transferowych dziennikarz Sky Sports Sacha Tavolieri poinformował, że szefowie "Królewskich" podpisali już kontrakt z nowym trenerem. Co więcej, wiadomo także, kiedy jego nazwisko ma poznać opinia publiczna.

Trzech piłkarzy Realu Madryt w białych strojach na boisku podczas meczu, widoczne numery i nazwiska.
Piłkarze Realu MadrytEuropa Press SportsGetty Images

Koszmar - to słowo najlepiej oddaje kończący się sezon w wykonaniu Realu Madryt zarówno na boisku jak i poza nim. W La Lidze "Królewscy" ponieśli sromotną klęskę, a jej dopełnieniem była niedzielna porażka w El Clasico z FC Barceloną.

W tym spotkaniu madrycka drużyna przegrała na wyjeździe 0:2 i straciła już nawet matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Pocieszenia "Królewscy" nie znajdą także w Lidze Mistrzów. W najbardziej elitarnych rozgrywkach odpadli na etapie ćwierćfinału, a lepszy od nich okazał się Bayern Monachium.

Zobacz również:

Szymon Marciniak
Mundial

Zapadła decyzja ws. mundialu, Marciniak ujawnia prawdę. To może zmienić wszystko

Igor Szarek
Igor Szarek

Po takich porażkach stało się jasne, że w Realu szybko przyjdzie czas rozliczeń. Florentino Perez, jak informowały hiszpańskie media, błyskawicznie znalazł winnych klęski sportowej. Wskazał dwa nazwiska trenerów: Xabiego Alonso, którego zwolniono w trakcie sezonu, i jego następcę Alvaro Arbeloę.

Tym samym Real będzie potrzebował nowego szkoleniowca i według medialnych doniesień już go znalazł. Od kilku dni faworytem ekspertów do zastąpienia Arbeloi od nowego sezonu był Jose Mourinho. Zwolennikiem charyzmatycznego Portugalczyka był przede wszystkim Perez. Szef "Los Blancos" zdaje sobie sprawę, że potrzebuje trenera, który uderzy pięścią w stół i wprowadzi porządek w rozbitej i skłóconej szatni.

"Umowa podpisana". Ujawnił, kto będzie nowym trenerem Realu

Wszystko wskazuje na to, że Perez postawi na swoim. Sacha Tavolieri, bardzo dobrze poinformowany w sprawach transferowych dziennikarz Sky Sports, poinformował, że Mourinho podpisał już umowę z Realem, a w przyszłym tygodniu szefowie "Królewskich" oficjalnie ogłoszą Portugalczyka jako nowego trenera madryckiego zespołu.

Jeśli informacje się potwierdzą, prawdopodobnie szefowie Realu będą musieli zapłacić Benfice, obecnemu pracodawcy Mourinho, odszkodowanie. Portugalczyk jest bowiem związany kontraktem z tą drużyną do czerwca 2027 roku.

Zobacz również:

Piłkarze Sevilla FC
La Liga

Hiszpański gigant wykupiony, to będzie nowy właściciel. Legenda Realu w akcji

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Mężczyzna w granatowym garniturze stoi na stadionie piłkarskim, patrząc przed siebie z poważną miną.
Jose MourinhoPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Piłkarze w białych strojach biegną po murawie stadionu podczas meczu, na trybunach widoczny tłum kibiców, w tle reklama na bandzie.
Real Madryt - Villarreal (4.10.2025)OSCAR DEL POZOAFP
Elegancko ubrany mężczyzna w okularach zapina płaszcz, stojąc wśród innych osób na oficjalnym wydarzeniu.
Florentino PerezAlberto GardinAFP
Casper Ruud - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja