Koszmar - to słowo najlepiej oddaje kończący się sezon w wykonaniu Realu Madryt zarówno na boisku jak i poza nim. W La Lidze "Królewscy" ponieśli sromotną klęskę, a jej dopełnieniem była niedzielna porażka w El Clasico z FC Barceloną.

W tym spotkaniu madrycka drużyna przegrała na wyjeździe 0:2 i straciła już nawet matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Pocieszenia "Królewscy" nie znajdą także w Lidze Mistrzów. W najbardziej elitarnych rozgrywkach odpadli na etapie ćwierćfinału, a lepszy od nich okazał się Bayern Monachium.

Po takich porażkach stało się jasne, że w Realu szybko przyjdzie czas rozliczeń. Florentino Perez, jak informowały hiszpańskie media, błyskawicznie znalazł winnych klęski sportowej. Wskazał dwa nazwiska trenerów: Xabiego Alonso, którego zwolniono w trakcie sezonu, i jego następcę Alvaro Arbeloę.

Tym samym Real będzie potrzebował nowego szkoleniowca i według medialnych doniesień już go znalazł. Od kilku dni faworytem ekspertów do zastąpienia Arbeloi od nowego sezonu był Jose Mourinho. Zwolennikiem charyzmatycznego Portugalczyka był przede wszystkim Perez. Szef "Los Blancos" zdaje sobie sprawę, że potrzebuje trenera, który uderzy pięścią w stół i wprowadzi porządek w rozbitej i skłóconej szatni.

"Umowa podpisana". Ujawnił, kto będzie nowym trenerem Realu

Wszystko wskazuje na to, że Perez postawi na swoim. Sacha Tavolieri, bardzo dobrze poinformowany w sprawach transferowych dziennikarz Sky Sports, poinformował, że Mourinho podpisał już umowę z Realem, a w przyszłym tygodniu szefowie "Królewskich" oficjalnie ogłoszą Portugalczyka jako nowego trenera madryckiego zespołu.

Jeśli informacje się potwierdzą, prawdopodobnie szefowie Realu będą musieli zapłacić Benfice, obecnemu pracodawcy Mourinho, odszkodowanie. Portugalczyk jest bowiem związany kontraktem z tą drużyną do czerwca 2027 roku.

Jose Mourinho PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Real Madryt - Villarreal (4.10.2025) OSCAR DEL POZO AFP

Florentino Perez Alberto Gardin AFP

