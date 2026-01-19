Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Stało się. Ostateczna decyzja ws. rywala Szczęsnego. Polak czekał na to od miesięcy

Igor Szarek

Saga związana z przyszłością Marca-Andre ter Stegena zdawała się nie mieć końca. Niemiec usilnie chciał pozostać w szeregach Barcelony, mimo iż klub wyrażał zgoła odmienną wolę. Po długich miesiącach poznaliśmy ostateczne losy niegdysiejszej "jedynki" katalońskiej ekipy. Jak podaje znany dziennikarz Fabrizio Romano, rywal Wojciecha Szczęsnego tymczasowo opuści szeregi "Dumy Katalonii".

Dwóch bramkarzy w strojach drużyny FC Barcelona, jeden z nich w fioletowo-granatowej bluzie macha ręką, drugi w zielonym stroju stoi z poważną miną, w tle widocznych kilku innych ludzi.
Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenUrbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

FC Barcelona przystąpiła do sezonu 2025/2025 z dość niecodziennym problemem. W klubie znajdowało się bowiem aż trzech światowej klasy golkiperów - Joan Garcia, Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter Stegen.

Już przed startem rozgrywek Hansi Flick dał wyraźnie do zrozumienia, że to młody Hiszpan będzie numerem "jeden" między słupkami. Jako jego bezpośredniego zmiennika niemiecki szkoleniowiec wskazywał natomiast bramkarz z kraju nad Wisłą. W tej konfiguracji ter Stegen miał pełnić role "trzeciej" opcji zespołu.

Kapitan katalońskiej ekipy absolutnie nie chciał się jednak pogodzić ze swoją nową rolą. Obecnym marzeniem ter Stegena jest bowiem wyjazd na tegoroczny mundial. Do tego potrzebne są jednak regularne występy, których FC Barcelona nie była mu w stanie zapewnić. Niedawna deklaracja Flicka ostatecznie przelała czarę goryczy.

Znany dziennikarz potwierdza. Ter Stegen jedną nogą poza Barceloną

FC Barcelona już od pewnego czasu pracowała nad znalezieniem klubu, który byłby skłonny przyjąć w swoje szeregi niemieckiego golkipera. Kilka dni temu pojawiły się informacje, jakoby Marc-Andre ter Stegen dał "zielone światło" w temacie ewentualnych przenosin do bezpośredniego ligowego rywala "Dumy Katalonii" - Girony. Dziś, ceniony piłkarski ekspert Fabrizio Romano potwierdził, że przytoczone wyżej kluby właśnie uzyskały słowne porozumienie ws. wypożyczenia niemieckiego golkipera.

"PILNE: Girona ustnie uzgodniła z Barceloną umowę wypożyczenia w celu pozyskania Marca Andre ter Stegena. W tym tygodniu spodziewane są formalne kroki ze strony niemieckiego bramkarza" - pisał włoski dziennikarz.

Wyjście to wydaje się rozsądnie dla wszystkich stron transakcji. Barcelona pozbywa się w ten sposób "klęski urodzaju" na pozycji golkipera. Girona pozyskuje w ramach tej umowy doświadczonego golkipera, który doskonale zna realia hiszpańskiej La Ligi. Sam ter Stegen będzie miał natomiast sporą przestrzeń do zaprezentowania swoich umiejętności przed zbliżającym się coraz większymi krokami mundialem.

