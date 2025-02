Inaki Pena czy Wojciech Szczęsny - takie pytanie jeszcze do niedawna formułowano w kontekście debaty o to, kto powinien stać między słupkami Barcelony. Obecnie niekwestionowanym numerem jeden jest Polak, a pytanie uległo zmianie. Teraz w Hiszpanii dyskusja dotyczy osoby Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena.

Ter Stegen przyspiesza swój powrót. Jaka przyszłość czeka Szczęsnego?

Szkoleniowiec nie planuje na razie dokonywać żadnych roszad, zwłaszcza że Ter Stegen wciąż potrzebuje wielu tygodni, by otrzymać zielone światło do gry. Mówi się, że w połowie kwietnia ma rozpocząć treningu z drużyną, ale zdąży wrócić przed końcem sezonu. Czy oznacza to, że Wojciech Szczęsny utraci miejsce w podstawowym składzie?

Flick planuje nagrodzić Niemca za trud pracy włożonej w walkę o powrót do zdrowia, ale jest sceptycznie nastawiony do przyspieszania jego powrotu. Jeśli w ostatnich kolejkach Barca dalej będzie rywalizowała o najważniejsze trofea, niemal na pewno bronić będzie Szczęsny. Mimo to wiadomość, jaką skierował poniekąd do Polaka Victor Navarro z redakcji "COPE" traktować należy w kategorii zaskakującej.