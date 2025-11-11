"Brazylijska kolonia" w Realu Madryt w ostatnim czasie przeżywa mocny kryzys. Vinicius Junior i Rodrygo odgrywają zdecydowanie mniejszą rolę w drużynie Xabiego Alonso niż by chcieli. Endrick natomiast nie odgrywa żadnej.

Zdaje się, że hiszpański trener i brazylijscy piłkarze w Realu Madryt nie współpracują ze sobą zbyt dobrze. Media od kilku dni trąbią o tym, że szatnia "Los Blancos" nie jest przekonana co do metod Xabiego Alonso. Dotyczy to nie tylko Brazylijczyków, ale ogólnie piłkarzy Realu. Zapewne z kilkoma wyjątkami.

Twarzą tego "buntu" jest, co oczywiste, Vinicius Junior. Brazylijczyk najpierw na oczach całego świata nawrzeszczał na trenera za to, że ten zmienił go podczas meczu z Barceloną.

Później hiszpańskie media obiegły wieści na temat tego, że Vini celowo pominął trenera w swoich przeprosinach i należy do zdecydowanych przeciwników jego podejścia do pracy. Klub rzekomo jest po stronie piłkarza i interweniował u Alonso, aby ten "nie popełniał błędów" i nie ograniczał minut Viniciusa. Krótko mówiąc, sytuacja stała się bardzo napięta.

Głośne odejście z Realu już blisko. Francuski gigant wkroczył do akcji

Teraz wszystko wskazuje na to, że Vinicius i Rodrygo, który również odgrywa marginalną rolę w Realu Madryt i notuje kolejny beznadziejny sezon pod względem liczb, będą musieli pożegnać się ze swoim rodakiem.

Na wypożyczenie odejść ma bowiem Endrick, czyli młody piłkarz, który latem 2024 roku dołączył do Realu Madryt za ok. 50 milionów euro.

Xabi Alonso przed sezonem miał przekazać piłkarzowi, że ten nie będzie mógł liczyć na odgrywanie ważnej roli w zespole. Mimo to Endrick postanowił zostać w Realu Madryt i rzeczywiście - nie rozegrał ani jednej minuty.

Brazylijczyk najwyraźniej w końcu się poddał. Fabrizio Romano informuje, że jego wypożyczenie do Olympique Lyon wkrótce ma zostać przypieczętowane. - Rozmowy są już w toku, a klub oficjalnie zwrócił się do Realu Madryt z prośbą o wypożyczenie brazylijskiego napastnika - informuje Fabrizio Romano.

Do transakcji miałoby dojść w styczniowym oknie transferowym.

Czy Marcin Janusz wróci do reprezentacji? "Jest za wcześnie, by składać deklaracje" Polsat Sport

Endrick ANDER GILLENEA AFP

Dwa piłkarskie pokolenia na liście strzelców - weteran Luka Modrić (lat 39) i 18-letni Endrick AFP

Endrick po zdobyciu bramki w meczu z Anglią MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP