FC Barcelona przed sezonem 2026/27 zdążyła pożegnać się już z dwoma bramkarzami. Inaki Pena został sprzedany do Panathinaikosu, a Marc-Andre ter Stegen udać się na wypożyczenie do Ajaksu Amsterdam. Tym samym Wojciechowi Szczęsnemu ubyli dwaj rywale.

Los Szczęsnego przesądzony. FC Barcelona wierzy w Polaka

Pozycja Polaka w klubie została już dawno jednak ustalona. Według panującej aktualnie hierarchii pozostanie on zmiennikiem dla świetnie spisującego się Joana Garcii. Hiszpan postrzegany jest aktualnie za jednego z absolutnie topowych golkiperów. Wygranie rywalizacji z zawodnikiem w takiej formie wydaje się wręcz niemożliwe.

Hansi Flick, choć w ubiegłym sezonie nie dawał Szczęsnemu szans nawet w Pucharze Króla, bardzo go ceni. "Tek" postrzegany jest za ważną postać w szatni "Blaugrany", a z jego doświadczenia mogą korzystać młodsi koledzy. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie będzie miał kto uczyć się od niego bramkarskiego fachu.

Oto nowy bramkarz Barcelony? Zaskakujący pomysł

"Mundo Deportivo" przekazuje, że FC Barcelona gotowa jest podjąć zaskakującą decyzję dotyczącą bramkarzy. Klub rozważa powierzenie 3. w hierarchii wychowankowi - Ikerowi Rodriguezowi.

Głośno o rywalu dla Szczęsnego, Hiszpanie nie mają już wątpliwości. Barcelona zdecydowała

Dlaczego jest to zaskakujące? Z kilku powodów. Przede wszystkim jeszcze niedawno Barca rozważała sprowadzenie nowego golkipera, aby zwiększyć rywalizację w bramce. Wygląda na to, że plany porzuciła. W trakcie sezonu 2025/26 mówiło się, że o miejsce w pierwszej drużynie walczyć będą Diego Kochen, Áron Yaakobishvili i Ander Astralaga. Ostatni jest już jednak poza klubem - nie przedłużono z nim kontraktu.

Kandydatura Rodrigueza do tej roli pojawiła się kompletnie znienacka. Czy sztab szkoleniowy zdecyduje się ostatecznie przenieść z rezerw do seniorskiej drużyny? Odpowiedź poznać powinniśmy po presezonie.





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