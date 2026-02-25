Real Madryt rozmowy z Viniciusem Juniorem ws. przedłużenia umowy rozpoczął na początku 2025 roku. Jeszcze przed Superpucharem Europy w Warszawie zaczęły się jednak pojawiać informacje, że przyszłość Brazylijczyka niekoniecznie musi być związana z grą na Santiago Bernabeu.

Niespodziewanie wykupieniem go z Madrytu zainteresowali się bowiem saudyjczycy, a to dawało Viniciusowi bardzo mocny argument w negocjacjach ws. nowego kontraktu. Mowa oczywiście o pieniądze. Saudyjczycy mieli zaoferować Brazylijczykowi kwotę miliarda euro za pięć lat gry w ich lidze.

Nowa umowa dla Viniciusa. Wszystko jasne

Problemem Viniciusa był jednak fakt, że w 2025 roku nie prezentował dyspozycji, za którą pokochali go kibice w Madrycie. Poza przebłyskami "Vini" był daleki od swojej najwyższej formy. Co więcej, 25-latek nie miał dobrych relacji z Xabim Alonso, co kilkukrotnie pokazał przed całym piłkarskim światem.

W związku z tym negocjacje utknęły w martwym punkcie. Zbawienna dla przyszłości Viniciusa ma okazać się zmiana na stanowisku trenera. Od przyjścia Alvaro Arbeloi Brazylijczyk pokazuje swoją dawną - bardzo dobrą wersję, a sam trener darzy go wielką sympatią i zaufaniem.

W związku z tym według informacji przekazanych przez "El Debate" doszło do przełomu w rozmowach i nowy kontrakt został uzgodniony. "Przybył Arbeloa i wszystko się zmieniło. Vinicius znów jest numerem jeden. Real Madryt zareagował odpowiednio i zaproponował mu lepszy kontrakt" - czytamy.

Z informacji przekazanych przez Tomasa Martina Gonzaleza wynika, że na mocy nowego porozumienia Brazylijczyk będzie inkasował 22 miliony euro netto kwoty podstawowej rocznie. Oprócz tego zapisano także szereg bonusów, których wypełnienie sprawi, że pensja może osiągnąć nawet 27 milionów euro. Umowa ma obowiązywać do 2030 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

"Rozmowy o przedłużeniu kontraktu są na zaawansowanym etapie, a inne kluby zainteresowane Viniciusem zdają sobie z tego sprawę i przyznają to. Źródła w Arabii Saudyjskiej potwierdzają, że umowa jest już przesądzona i Brazylijczyk nie zagra w Saudyjskiej Lidze w najbliższych latach" - podsumowano. W tym sezonie Vinicius strzelił 12 goli, zgromadził tyle samo asyst.

Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył... OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Vinicius Junior w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026 Alberto Gardin AFP

Kylian Mbappe i Vinicius Junior w barwach Realu Madryt w sezonie 2025/2026 IRINA R HIPOLITO AFP

