Mistrzostwo już zagwarantowane, ale na finiszu sezonu ważą się losy Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. Polak dawno już otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu, ale poprosił dyrektora sportowego - Deco, o czas na rozważenie propozycji. Trwa to jednak już na tyle długo, że kierownictwo "Dumy Katalonii" zaczyna się coraz mocniej niecierpliwić.

U części działaczy panuje brak zrozumienia, dlaczego po tak owocnym w sukcesy sezonie Szczęsny zwleka z ostateczną decyzją , blokując poniekąd działania klubu na rynku transferowym. Jeśli zdecyduje się on na odrzucenie propozycji przedłużenia umowy, Barca będzie musiała jak najszybciej postarać się o sprowadzenie nowego bramkarza. Jak wynika z relacji argentyńskich mediów, poczyniła już nawet pewne kroki w tym kierunku.

Wojciech Szczęsny zwleka z decyzją. A Barcelona złożyła ofertę za bramkarza

Wiadomość o zainteresowaniu Martinezem potwierdził Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz nie ujawnił jednak, od jakich klubów oferty on otrzymał. Zdradził za to, że jedną z nich odrzucił z marszu. Manchester United prawdopodobnie mógłby złożyć mu atrakcyjniejszą pod kątem finansowym ofertę, jednak czy przejście do 16. drużyny Premier League nie byłoby dla niego wręcz krokiem wstecz w karierze?