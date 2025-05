Media: FC Barcelona zgłosi się do LaLiga. Chce nietypowego startu sezonu

Pod względem sportowym FC Barcelona wciąż ma do dokończenia sezon 2024/25, ale w kwestiach instytucjonalnych już powoli szykuje się do kampanii 2025/26. Będzie on w pewnym stopniu wyjątkowy, bo "Duma Katalonii" wreszcie ma wrócić na remontowane Spotify Camp Nou. Joan Laporta chciał, by stało się to już tej wiosny, ale to kolejny termin, który nie został dotrzymany. Najnowszą propozycją jest powrót w połowie września tego roku.

