FC Barcelona niezmiennie pozostaje klubem, który nie może z pełną swobodą działać na rynku transferowym. Wynika to z faktu, że poprzedni zarząd "Blaugrany" niekoniecznie dobrze dysponował pieniędzmi, co odbija się na obecnej polityce transferowej i możliwościach na rynku.

Wobec tego "Duma Katalonii" poszukuje okazji, które można byłoby wykorzystać niskim kosztem. Taką był, chociażby transfer Roberta Lewandowskiego za kwotę 50 milionów euro razem z bonusami. Są jednak także przypadki, w których Barcelona płacić nie musiała płacić za wykup zawodników.

Rashford zostanie w Barcelonie. Decyzja zapadła

Mowa przede wszystkim o wypożyczeniach. Z takiego skorzystano minionego lata, gdy do klubu trafił na wypożyczenie Marcus Rashford. Niegdyś wielki talent, do Barcelony trafił, aby wypełniać wszelkie ofensywne luki w ekipie Hansiego Flicka. Anglik z tego zadania wywiązuje się przyzwoicie.

W umowie wypożyczenia zawarto także klauzulę pozwalającą Barcelonie wykupić Rashforda z Manchesteru United za kwotę rzędu 30 milionów euro. Jak się okazuje, na trzy miesiące przed końcem sezonu władze klubu miały już podjąć decyzję, że aktywują ten zapis w umowie podpisanej latem.

Takie informacje zgodnie przekazuje kilka naprawdę cenionych hiszpańskich źródeł na czele z "Mundo Deportivo" czy "RAC1". Według tego, co przekazano Barcelona zapłaci po sezonie "Czerwonym Diabłom" kwotę 30 milionów euro, ale płatność będzie rozłożona na trzy równe raty po 10 milionów euro każda.

Zawarto także porozumienie z samym Rashfordem. Anglik na mocy kontraktu z Barceloną ma inkasować 12 milionów euro brutto. W tym sezonie 28-latek zagrał w 34 spotkaniach. Strzelił 10 goli i 13 razy asystował. Ostatnio leczył kontuzję kolana, w związku z czym nie zagrał w dwóch meczach z rzędu.

