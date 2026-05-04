FC Barcelona jest już niemal pewna wywalczenia tegorocznego tytułu mistrzów Hiszpanii. Do przypieczętowania sukcesu wystarczy "tylko" pokonać Real Madryt w zbliżającym się "El Clasico". Wówczas dystans dzielący hiszpańskich gigantów będzie już nie do nadrobienia.

W obliczu takiej sytuacji "Duma Katalonii" może powoli skupiać się na podejmowaniu decyzji, które normalnie byłyby procedowane dopiero podczas przerwy między sezonami. Mowa oczywiście o potencjalnych pożegnaniach oraz wzmocnieniach na przyszłoroczne rozgrywki.

Dużą niepewnością odznaczają się przede wszystkim dalsze losy Roberta Lewandowskiego. W bieżącym tygodniu przedstawiciele Polaka mają odbyć rozmowy, których celem jest podjęcie ostatecznej decyzji ws. jego pozostania, bądź też opuszczenia stolicy Katalonii. Okazuje się jednak, że nie tylko losy snajpera z kraju nad Wisłą wiszą na włosku.

Ten transfer może spełnić marzenie Barcelony. Na stole ogromne pieniądze

Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona posiada jedno, bardzo konkretne marzenie - transfer Juliana Alvareza. Napastnik Atletico Madryt miałby zastąpić 37-letniego Polaka, stając się podstawą "9" katalońskiej ekipy. Do sfinalizowania takiego ruchu potrzeba jednak znacznych nakładów finansowych, co mocno komplikuje sytuację włodarzy Barcelony.

Z pomocą przychodzą jednak Saudyjczycy. Zdaniem dziennikarzy portalu "sky-sport.ch", przedstawiają oni Katalończykom bardzo konkretną ofertę - 90 milionów euro za transfer Raphinhii. Sam zawodnik miałby natomiast otrzymać od nich zawrotne 30 milionów euro za rok gry. Co więcej, pewne ruchy w kierunku tego transferu mogą zostać poczynione przez agenta, który na co dzień znany jest z reprezentowania interesów Roberta Lewandowskiego.

- Wpływowy agent Pini Zahavi odgrywa kluczową rolę w rozmowach i może znacząco wpłynąć na rozwój tej transakcji w nadchodzących tygodniach - piszą szwajcarscy dziennikarze.

Sam zawodnik miał niedawno wyrazić pewne wątpliwości względem dalszego przebiegu swojej zawodowej kariery. Barcelona również jest niejako "przyparta do muru", a to ze względu na ciągnące się od lat problemy finansowe, które uniemożliwiają swobodne operowanie na rynku transferowym. Z drugiej strony, brazylijski skrzydłowy to absolutnie kluczowy zawodnik "Blaugrany", dlatego obecnie ciężko wyobrazić sobie możliwość posłania go do Arabii Saudyjskiej. Piłka nożna już nie raz udowadniała jednak, że nie powinno się zbyt pochopnie skreślać żadnego, nawet najbardziej abstrakcyjnego scenariusza.

Robert Lewandowski, Raphinha i Wojciech Szczęsny ADIL BENAYACHE/SIPA East News

Robert Lewandowski, Raphinha, Marc Casado GONGORA AFP

Pini Zahavi AFP

Vinicius Junior trafia do bramki w meczu z Espanyolem. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports