Męczarnie Realu Madryt w Pampelunie. Na ten wynik czekali w Barcelonie. Lewandowski już wie

Real Madryt ten sedzon rozpoczął bardzo udanie. Pierwsze kilkanaście tygodni pracy Xabiego Alonso było naprawdę dobrym czasem. Od listopada zespół zaczął jednak prezentować się wyraźnie gorzej, co ostatecznie przełożyło się na utratę prowadzenia w tabeli La Liga.

To przeszło oczywiście w ręce FC Barcelona, która aż do lutego nie miała zamiaru oddawać miejsca dla lidera. Wszystko zmieniło się w 24. kolejce ligowej. "Królewscy" wygrali swój domowy mecz z Realem Sociedad po świetnym występie Viniciusa Juniora, a Barcelona poległa w derbach Katalonii.

Fatalny błąd Courtois. Rzut karny i Real musiał odrabiać straty

Zwycięstwo 2:1 Girony oznaczało, że dojdzie do zmiany na czele klasyfikacji ligi hiszpańskiej. Do 25. kolejki La Liga to piłkarze prowadzeni przez Alvaro Arbeloę podchodzili z przewagą dwóch oczek nad największym rywalem. Wyjazd do Pampeluny na mecz z Osasuną nie zapowiadał się jednak jak spacerek.

Mimo tego Alvaro Arbeloa zdecydował się na znaczące rotacje w defensywie. Od pierwszej minuty zagrał bowiem David Alaba. Pierwsze piętnaście minut tej rywalizacji można byłoby śmiało określić mianem "piłkarskich szachów". Sytuację spróbował zmienić w 17. minucie Vinicius Junior.

Strzał Brazylijczyka z dystansu został jednak obroniony. Chwilę później odpowiedział Budimir, ale jego próba nie znalazła światła bramki. Pierwszy raz gorąco pod bramką Realu zrobiło się w 24. minucie. Ponownie za sprawą Budimira, ale tym razem Chorwat uderzał już pola karnego i Thibaut Courtois musiał popisać się refleksem, co też zrobił.

Trzy minuty później sytuacja była podobna, z tą różnicą, że strzał Budimira zakończył swój lot na słupku. Chwilę później dwie znakomite akcje przeprowadził Real Madryt. Najpierw Vinicius minął w spektakularny sposób prawego obrońcę rywali, dograł do środka, ale strzał Alaby przeleciał nad bramką.

W 34. minucie w polu karnym gości upadł Ante Budimir, który wykorzystał nieporozumienie między Raulem Asencio i Thibaut Courtois. Początkowo sędzia wskazał, że rzutu karnego nie będzie i pokazał Chorwatowi żółtą kartkę. Został jednak wezwany do monitora VAR i po analizie podyktował rzut karny za faul Belga.

Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł właśnie sam poszkodowany. Napastnik gospodarzy zmylił Courtois i otworzył wynik spotkania. Kilka minut później w polu karnym Realu znalazł się sprzedany z Realu Madryt Victor Munoz. Jego strzał skutecznie zablokował jednak Alaba.

Już w doliczonym czasie gry zrobiło się nerwowo w polu karnym gospodarzy. Rzut rożny "przyniósł" bowiem groźny strzał Tchouameniego. Świetną paradą popisał się jednak Herrera, który uchronił swój zespół przed stratą gola. To był ostatni akcent pierwszej połowy. Gospodarze schodzili więc do szatni, prowadząc 1:0.

Pogoń Realu Madryt na El Sadar. Vinicius na ratunek, a potem zwrot

Druga połowa rozpoczęła się podobnie do pierwszej, a więc bardzo spokojnie. Nie było widać, że Real potrzebuje odrabiać straty. Pierwszy sygnał dał Arda Guler strzałem z dystansu. Piłka przeleciała minimalnie nad bramką. Drugi raz stało się to za sprawą Viniciusa, ale po rajdzie jest strzał został zablokowany.

Na pół godziny przed końcem Arbeloa zarządził pierwsze zmiany. Na murawie zameldowali się Trent oraz Brahim. Szczególnie wprowadzenie Anglika wydawało się zmianą niezbędną, bo Carvajal wyglądał bardzo źle. Anglik błyskawicznie dał o sobie znać, posyłając zudowne krzyżowe podanie do Viniciusa.

Brazylijczyk zbiegł z piłką do środka i oddał płaski strzał. Ten został zablokowany tuż przed tym jak okazję do interwencji mógł mieć Herrera. Druga ze zmian też szybko przyniosła efekt. W 70. minucie Brahim bardzo ładnym podaniem na pozycję wypuścił Mbappe. Francuz bez kłopotów pokonał bramkarza, ale był na spalonym.

Chwilę później nie było już wątpliwości. Fede Valverde zszedł na pozycję Viniciusa, popędził lewym skrzydłem, dograł w pole karne, a tam stopę do piłki dołożył właśnie Brazylijczyk, który z bliska wpakował futbolówkę do siatki, doprowadzając do upragnionego remisu.

Realowi na strzelenie gola na wagę wygranej zostało kilkanaście minut. Doskonałą szansę miał Kylian Mbappe po tym jak piłkę wyłuskał Vinicius. Francuz dostał futbolówkę około siedem metrów od bramki, kopnął w jej kierunku, ale na jej drodze stanął jeden z obrońców Osasuny.

W 90. minucie gospodarze wykorzystali bardzo niechlujne rozegranie piłki gości. Z futbolówką w polu karnym znalazł się Raul Garcia, który pokonał Thibaut Courtois. Początkowo sędzia wskazał, że był spalony. Po analizie VAR okazało się jednak, że napastnik Osasuny był na legalnej pozycji, więc gola na 2:1 uznano.

Statystyki meczu Osasuna 2 - 1 Real Madryt Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 13 15 Strzały celne 2 5 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 5 5 Ataki 81 101

Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La Liga AFP

Jude Bellingham zastygł w pozie niedowierzania. Real Madryt nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii AFP

Vinicius Junior w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026 Alberto Gardin AFP

Developres Rzeszów - #VolleyWrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport