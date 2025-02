Mecz Realu Madryt przerwany. Wcześniej gol nastolatka, został bohaterem

Piłkarski świat wciąż jest pod ogromnym wrażeniem tego, co we wtorkowy wieczór pokazali przedstawiciele FC Barcelona oraz Atletico. Dzień później do akcji wkroczyła inna drużyna z Madrytu. Real nie zawiódł oczekiwań swoich kibiców i na wyjeździe pokonał imiennika z Valladolid. Bramkę na wagę cennego zwycięstwa zdobył Endrick. Nastolatek udowodnił, że wprost uwielbia Puchar Króla, bo nie było to jego pierwsze trafienie w obecnej edycji tychże rozgrywek. Niestety w pierwszej połowie doszło do chwilowego przerwania zmagań.