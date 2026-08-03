Mecz Barcelony odwołany, to musiało się tak skończyć. Kuriozalny powód

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu, w którym będzie musiała radzić sobie już bez Roberta Lewandowskiego. Przedłużające się poszukiwanie następcy Polaka to nie jedyny problem, z jakim w ostatnim czasie musi się zmagać. Jak donoszą tamtejsze media, jej zaplanowany na poniedziałek mecz z Preston North End został odwołany. Powód jest dość kuriozalny.

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Lamine Yamal i Hansi FlickJOSEP LAGO / AFPAFP

Robert Lewandowski strzela już gole dla Chicago Fire, a FC Barcelona wciąż nie wie, czy przypadkiem u progu nowego sezonu nie straci również drugiego środkowego napastnika - Ferrana Torresa. Hiszpan ma być niezadowolony ze sposobu traktowania przez klub i chętny do odejścia. A najmocniej ręce po niego wyciąga Paris Saint-Germain.

Do nowego sezonu Barca przygotowuje się za to już z Karimem Adeyemim, który został sprowadzony z Borussii Dortmund i zdążył zadebiutować w meczu z Birmingham. Kibice czekają też, aż w bordowo-granatowej koszulce zobaczą kupionego za zawrotne 80 milionów euro Anthony'ego Gordona.

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FC Barcelona pod ścianą. Sparing odwołany

Przebieg przygotowań do nowej kampanii ligowej został jednak zaburzony przez nieoczekiwaną zmianę w poniedziałkowym harmonogramie. "Mundo Deportivo" przekazało, że zaplanowany na początek tygodnia mecz z Preston North End został niemal w ostatniej chwili odwołany. 

Powód takiego stanu rzeczy brzmi dość kuriozalnie. Jak donoszą Hiszpanie, Anglikom nie udało się "znaleźć" odpowiedniej liczby zawodników. Poszukiwania piłkarzy do gry zakończyły się fiaskiem. Preston Noth End zmaga się z wieloma absencjami, w związku z czym planowano przystąpić do sparingu z "Dumą Katalonii" głównie zawodnikami do lat 21. Bez wymaganej liczby graczy seniorskiej drużyny FC Barcelona uznała jednak, że taki "test" nie spełni zakładanych celów.

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Mecz tak czy siak miał odbyć się bez publiczności. Wiemy już, że o godzinie 15:00 zespoły się do niego nie stawią.

Zamiast tego sztab szkoleniowy "Blaugrany" zdecydował o przeprowadzeniu dodatkowej jednostki treningowej. Oznacza to, zdaniem Joana Poquíego, wcześniejszy powrót do Hiszpanii.

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W ramach przygotowań do kampanii 2026/27 FC Barcelona zmierzy się jeszcze w sierpniu z Udinese Calcio i Nottingham Forest. Co ciekawe, oba spotkania rozegra tego samego dnia. Zaskakuje także formuła. Przeciwko Włochom i Anglikom rozegrane zostanie po 45 minut - sparing będzie składał się tylko z jednej połowy regulaminowego meczu.

Mężczyzna w sportowej bluzie z długim rękawem klaszcze w ręce, stojąc na tle rozmytego stadionu.
Hansi FlickMI NEWSAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z podniesionymi dłońmi do góry na tle rozmytego stadionu i innych zawodników.
Karim Adeyemi w sparingu z BirminghamJacques Feeney/OffsideGetty Images


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