Real Madryt w ostatnich latach zasłynął z polityki sprowadzania młodych piłkarzy, którzy dostają czas na rozwój, a potem klub może się chwalić, że sprowadził kilka perełek za bardzo małe sumy. Tak było, choćby w przypadku duetu: Vinicius Junior - Federico Valverde, którzy są już bez wątpienia legendami "Królewskich".

Brazylijczyk oraz Urugwajczyk do Madrytu trafili w bardzo młodym wieku za stosunkowo małe pieniądze, a teraz święcą triumfy w koszulce "Los Blancos". Florentino Perez i jego świta rozpromowali także politykę sprzedawania połowy praw do swoich wychowanków za małe kwoty, zapewniając sobie opcję odkupu.

Wielkie wzmocnienie Realu. Ledwie 14 procent wartości

To pozwala utalentowanym piłkarzom rozwijać się poza klubem, ale w odpowiednim momencie mogą zostać odkupieni za bardzo małe kwoty. Tak było, choćby w przypadku Daniego Carvajala czy Casemiro. Obaj po roku gry poza Realem wrócili i przez następne lata stanowili o sile drużyny.

Teraz podobny los może spotkać kolejnych piłkarzy. Mowa o tercecie: Chema Andres, Jacobo Ramon oraz Nico Paz. Z tej trójki w tym momencie zdecydowanie najbardziej cenionym graczem jest Argentyńczyk, który rozgrywa drugi z rzędu znakomity sezon w barwach włoskiego Como.

Hiszpański "AS" przekonuje, że transfer ofensywnego pomocnika do Realu jest pewny. "Nico Paz bliża się do końca swojej przygody z Como, z nogą wciśniętą w pedał gazu, bo stawką są Mistrzostwa Świata. Real Madryt jest zadowolony: będzie miał go z powrotem w czerwcu, żeby go zatrzymać" - czytamy.

Według dziennikarzy z Hiszpanii klub ze stolicy zapłaci za swojego wychowanka ledwie dziewięć milionów euro. Taka kwota wynika z umowy między klubami. Dzięki temu "Los Blancos" zyskają piłkarza wycenianego na 65 milionów euro za ledwie niespełna 14% tej kwoty. Paz w Como zagrał w 51 meczach, strzelił 11 goli i 14 razy asystował. Z pewnością może być wartością dodaną do wyników strzeleckich Kyliana Mbappe.

