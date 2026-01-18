Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mbappe zaatakowany przez kolegę z Realu, sceny w Madrycie. Wszystko się nagrało

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Po zwolnieniu Xabiego Alonso w Madrycie na świeczniku znaleźli się przede wszystkim Kylian Mbappe i Thibaut Courtois. To właśnie ci zawodnicy mają obecnie być jedynymi nietykalnymi w Realu, przynajmniej w oczach Florentino Pereza. Zdecydowanie inaczej widział to jednak Dean Huijsen. Stoper "Królewskich" podczas rozgrzewki brutalnie zaatakował reprezentanta Francji, co nie uszło uwadze kamer.

Piłkarz Realu Madryt celebrujący bramkę podczas meczu, z wyrazem radości na twarzy i gestem triumfu; w rogu znajduje się wstawka ukazująca innego zawodnika leżącego na murawie oraz drugiego gracza stojącego obok.
Kylian Mbappe został brutalnie zaatakowany przez kolegęDiego Souto/Getty Images / x.comGetty Images

Trudny okres przechodzi obecnie Real Madryt. Po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii zwolniony został Xabi Alonso. Zastąpił go na stanowisku trenera Alvaro Arbeloa, który pracę jako szkoleniowiec pierwszej drużyny rozpoczął od kompromitującej porażki z Albacete w 1/8 finału Pucharu Króla.

Wstrząs w Madrycie. Tylko dwie gwiazdy nietykalne

W ogniu krytyki znalazło się wiele gwiazd "Los Blancos". Florentino Perez miał nawet podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia rewolucji kadrowej. W jego oczach jedynymi nietykalnymi zawodnikami są Kylian Mbappe i Thibaut Courtois.

    To właśnie Francuz znów spisał się w ostatnim spotkaniu jak na lidera przystało i otworzył wynik w rywalizacji z Levante. Dzięki jego trafieniu z rzutu karnego, a także bramce autorstwa Raula Asencio Real wygrał 2:0 i choć na chwilę stonował wyjątkowo napięte w ostatnich dniach nastroje wokół drużyny.

    Mbappe brutalnie zaatakowany przez kolegę. Wszystko się nagrało

    Niewiele jednak brakowało, a Mbappe zabrakłoby nie tylko w rywalizacji z ekipą z Walencji, ale także w wielu zbliżających się starciach. A wszystko za sprawą brutalnego ataku, jakiego dopuścił się na nim Dean Huijsen

    Podczas rozgrzewki stoper bezceremonialnie zaatakował Francuza wślizgiem, po którym ten zwijał się z bólu. Błyskawicznie pojawiły się doniesienia, że w związku z tym napastnik nie będzie mógł wystąpić. Na całe szczęście nie doszło do żadnego poważnego urazu.

    Nagranie z brutalnego ataku na Mbappe obiegło media społecznościowe i wywołało niemałe poruszenie. W komentarzach kibice dziwili się brakowi wyobraźni Huijsena. Zwracali uwagę, że kolegę z drużyny mogło to kosztować dłuższą absencję, a przecież Real Madryt i bez tego jest w bardzo trudnej sytuacji.

    Piłkarz w białym stroju z rozłożonymi rękami świętuje na stadionie podczas meczu piłkarskiego, obok niego widoczna profesjonalna kamera nagrywająca jego zachowanie, w tle rozmazani zawodnicy oraz trybuny pełne kibiców.
    Kylian MbappeJAVIER SORIANOAFP
    Piłkarz Realu Madryt ubrany w biały strój z logo klubu kontroluje piłkę podczas meczu na stadionie, w tle widoczni kibice na trybunach.
    Dean HuijsenJose BretonAFP
    Dwóch piłkarzy wykonuje intensywne ćwiczenia rozgrzewkowe na murawie stadionu, w tle widoczni pozostali członkowie drużyny oraz trybuny z kibicami.
    Brutalny faul Deana Huijsena na Kylianie MbappeJAVIER SORIANOAFP

