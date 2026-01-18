Trudny okres przechodzi obecnie Real Madryt. Po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii zwolniony został Xabi Alonso. Zastąpił go na stanowisku trenera Alvaro Arbeloa, który pracę jako szkoleniowiec pierwszej drużyny rozpoczął od kompromitującej porażki z Albacete w 1/8 finału Pucharu Króla.

Wstrząs w Madrycie. Tylko dwie gwiazdy nietykalne

W ogniu krytyki znalazło się wiele gwiazd "Los Blancos". Florentino Perez miał nawet podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia rewolucji kadrowej. W jego oczach jedynymi nietykalnymi zawodnikami są Kylian Mbappe i Thibaut Courtois.

To właśnie Francuz znów spisał się w ostatnim spotkaniu jak na lidera przystało i otworzył wynik w rywalizacji z Levante. Dzięki jego trafieniu z rzutu karnego, a także bramce autorstwa Raula Asencio Real wygrał 2:0 i choć na chwilę stonował wyjątkowo napięte w ostatnich dniach nastroje wokół drużyny.

Mbappe brutalnie zaatakowany przez kolegę. Wszystko się nagrało

Niewiele jednak brakowało, a Mbappe zabrakłoby nie tylko w rywalizacji z ekipą z Walencji, ale także w wielu zbliżających się starciach. A wszystko za sprawą brutalnego ataku, jakiego dopuścił się na nim Dean Huijsen.

Podczas rozgrzewki stoper bezceremonialnie zaatakował Francuza wślizgiem, po którym ten zwijał się z bólu. Błyskawicznie pojawiły się doniesienia, że w związku z tym napastnik nie będzie mógł wystąpić. Na całe szczęście nie doszło do żadnego poważnego urazu.

Nagranie z brutalnego ataku na Mbappe obiegło media społecznościowe i wywołało niemałe poruszenie. W komentarzach kibice dziwili się brakowi wyobraźni Huijsena. Zwracali uwagę, że kolegę z drużyny mogło to kosztować dłuższą absencję, a przecież Real Madryt i bez tego jest w bardzo trudnej sytuacji.

Kylian Mbappe JAVIER SORIANO AFP

Dean Huijsen Jose Breton AFP

Brutalny faul Deana Huijsena na Kylianie Mbappe JAVIER SORIANO AFP