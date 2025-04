Mbappe w poważnych tarapatach po bestialskim faulu. Okrutna kara wisi nad Francuzem

Cztery minuty później sprawy dla Realu się jednak skomplikowały i doszło do sytuacji, o której od razu było głośno w Hiszpanii. Kylian Mbappe z dużym impetem zaatakował Antonio Blanco . Francuz wyprostowaną nogą zaatakował rywala na wysokości połowy piszczela. Powtórki uwydatniały, jak brutalne i bezmyślne było zachowanie lidera Realu Madryt. Co ciekawe, sędzia Cesar Soto Grado początkowo pokazał Mbappe żółtą kartkę .

Brutalny faul Kyliana Mbappe. Konsekwencje mogą być poważne

Arbiter został jednak wezwany do monitora, na którym obejrzał całą sytuację. Po analizie powtórek podjął decyzję o zmianie kary dla Mbappe i pokazał mu bezpośrednią czerwoną kartkę, co było jak najbardziej uzasadnione. Blanco może mówić bowiem o wielkim szczęściu, że nie doznał poważnej kontuzji, bo niejednokrotnie w takich sytuacjach dochodziło do złamania nogi. Czerwona kartka w meczu z Alaves to dopiero początek problemów Mbappe.