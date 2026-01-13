Mbappe przerwał milczenie. Tak zareagował na odejście Alonso. W Hiszpanii poruszenie

"Real Madryt CF ogłasza, że za obopólną zgodą klubu i Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego kadencji na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich kibiców Madrytu, ponieważ jest legendą Realu Madryt i zawsze reprezentował wartości naszego klubu. Real Madryt zawsze będzie jego domem. Nasz klub pragnie wyrazić wdzięczność Xabiemu Alonso i całemu jego zespołowi technicznemu za ich pracę i poświęcenie w tym trudnym czasie, życząc im wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia" - taki komunikat pojawił się w poniedziałkowy wieczór na oficjalnej stronie internetowej "Królewskich".

Informacja ta zszokowała cały piłkarski świat. W końcu były szkoleniowiec Bayeru Leverkusen i były piłkarz "Los Blancos" miał być trenerem madryckiego klubu na lata. Do Realu przychodził po wielkich sukcesach w Niemczech. Nikt nie spodziewał się, że jego przygoda z największą ikoną Ligi Mistrzów zakończy się w ten sposób.

Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt © 2025 Associated Press

Alonso za burtą, ale co zrobił Mbappe. Oto reakcja gwiazdora na odejście Hiszpana z Realu

Tym samym ostatnim meczem Alonso na stanowisku trenera Realu był niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii. W saudyjskiej Dżuddzie jego drużyna przegrała 2:3 z Barceloną. Po zakończeniu spotkania szkoleniowiec chciał pokazać klasę. Zwołał swoich piłkarzy, aby ci zrobili szpaler dla katalońskiego triumfatora turnieju.

Wtedy do akcji wkroczył... Kylian Mbappe. "Dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru tego robić. Mało tego. Francuz od razu zaczął nawoływać swoich kolegów z drużyny, aby do niego dołączyli i ostatecznie żaden z nich nie spełnił woli Xabiego Alonso" - opisywał Kacper Dąderewicz z naszej redakcji.

Hiszpan zdał sobie sprawę, że nie potrafi zapanować nad rozpieszczonymi gwiazdorami Realu, którzy nie czują do niego respektu. Dzień później pojawił się komunikat nt. zakończenia współpracy. W poniedziałkowy wieczór na odejście 44-latka w mediach społecznościowych zareagował wspomniany Mbappe.

"To było krótkie, ale miło było dla ciebie grać i uczyć się od ciebie. Dziękuję, że od pierwszego dnia dodałeś mi pewności siebie" - napisał Francuz, co błyskawicznie odnotował dziennik "Mundo Deportivo", który napisał wprost, że "Mbappe przerwał milczenie".

Kylian Mbappe Instagram/zrzut ekranu materiał zewnętrzny

"Zapamiętam cię jako trenera, który miał jasne pomysły i zna się na futbolu. Powodzenia w kolejnym etapie" - zakończył gwiazdor "Królewskich". Hiszpanie przypomnieli, że pod wodzą Xabiego Alonso Kylian Mbappe w 28 meczach strzelił aż 30 goli. Funkcję trenera tymczasowo przejął Alvaro Arbeloa.

Kylian Mbappe AFP

Xabi Alonso PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Kylian Mbappe AFP