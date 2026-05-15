Mbappe odpalił bombę. Pożegnanie z hukiem. W Realu to już przesądzone

W ostatnim czasie Real Madryt stał się prawdziwą kopalnią newsów stawiających ten klub w bardzo złym świetle.

Na łamach Interii, oczywiście posiłkując się zagranicznymi źródłami, pisaliśmy o:

I wielu innych przykrych sytuacjach, które sprawiły, że obecnie szatnia Realu Madryt jest w ruinie. Drużyna jest całkowicie podzielona, a przy tym nieszczelna. Niektórzy starają się robić dobrą minę do złej gry i udawać, że cały ten kataklizm jest dziełem pracy mediów, ale prawdy nie da się zatuszować pustymi słowami, kiedy fakty przemawiają same za siebie.

Mbappe wrzuca kolejny granat do szatni Realu Madryt. Arbeloa odpowiada

Po meczu 36. kolejki LaLiga z Realem Oviedo Kylian Mbappe udzielił wypowiedzi, która odbiła się bardzo szerokim echem w świecie piłki. Warto wspomnieć, że tego wieczoru Francuz został niemiłosiernie wygwizdany przez kibiców obwiniających go w mniejszym bądź większym stopniu za fatalną atmosferę w zepole.

- Czuję się dobrze. Jestem w 100% zdrowy. Nie wyszedłem dziś w pierwszym składzie, ponieważ menedżer powiedział mi, że dla niego jestem czwartym napastnikiem w drużynie. Za Mastantuono, Vinim i Gonzalo - powiedział Kylian Mbappe.

Mówiąc coś takiego, Mbappe bardzo umyślnie uderza w Alvaro Arbeloę i sprawia, że trener będzie musiał się z tego tłumaczyć. To jednak nie koniec. Podczas wspomnianej konferencji Mbappe ubolewał nad tym, że drużyna straciła strukturę gry, którą posiadała w pierwszej części sezonu.

Te słowa spotkały się z reakcją wspomnianego menedżera, czyli Alvaro Arbeloi.

- Chciałbym mieć czterech napastników. Ale nie, nie wiem, co ci powiedzieć, bo ani nie mam czterech napastników, ani nie powiedziałem mu czegoś takiego - w takich słowach Arbeloa odniósł się do pierwszej wypowiedzi Mbappe.

- Na pewno w pierwszej części sezonu strzelił też dużo więcej goli niż w drugiej - a tak odniósł się do drugiej.

Oczywiście, Arbeloa mówił też, że nie słyszał pełnych wypowiedzi Kyliana Mbappe. Cała sytuacja była dla niego tym bardziej niekomfortowa. Swoimi słowami Francuz postawił trenera pod ścianą. Hiszpan musiał odpowiadać na zarzuty, których w tamtym momencie chyba się nie spodziewał.

Chciał wkupić się w łaski piłkarzy, to nie był dobry pomysł. Z Realu Madryt wyleci z hukiem, a Mbappe nie gryzł się w język

Cała ta sytuacja mówi o ich relacjach jedno - nie ma dla nich nadziei. Dając ten sygnał Kylian Mbappe między słowami sugeruje, że nie zależy mu na cichym i spokojnym pożegnaniu z Alvaro Arbeloą. "Niech wszyscy się dowiedzą, że jest beznadziejny i mnie nie szanuje". Tak to wygląda.

Ta konferencja Kyliana Mbappe to kolejne potwierdzenie, że w Realu Madryt dzieje się bardzo źle. Osoba Xabiego Alonso podzieliła szatnię Realu na obozy, a po jego zwolnieniu jeden z nich jest bardzo niezadowolony. Mbappe ewidentnie do niego należy.

Wygląda na to, że Perezowi trudno będzie znaleźć trenera, który spodoba się obu wpływowym grupom. Wróćmy jednak do tematu.

Piłkarz otwarcie zarzuca trenerowi, że ten widzi go dopiero na czwartym miejscu na jego pozycji. Największa gwiazda zespołu robi to podczas pomeczowego wywiadu. Później szkoleniowiec zarzuca mu kłamstwo lub złe zrozumienie jego słów.

O spokojnym pożegnaniu Alvaro Arbeloi z Realem Madryt możemy raczej zapomnieć. Hiszpan po zakończeniu tego sezonu wyleci z klubu z hukiem i raczej nie doczeka się podziękowań od Kyliana Mbappe. Tak samo jak Alonso nie doczekał się ich od Viniciusa. Kataklizm w Realu Madryt jest tak wielopoziomowy, że aż trudno uwierzyć, że wszystkie problemy można rozwiązać w kilka miesięcy. A jeśli część kibiców myśli, że lekiem na całe zło może okazać się zatrudnienie Jose Mourinho, który nigdy nie miał problemu z tym, aby publicznie wojować z piłkarzami, to może się srogo przeliczyć.

