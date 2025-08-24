Mbappe nie miał litości. Dublet napastnika Realu Madryt, beniaminek kompletnie bezradny

Real Madryt zainaugurował tegoroczny sezon La Ligi 19 sierpnia. Wówczas podopieczni Xabiego Alonso rozegrali spotkanie na Estadio Santiago Bernabeu, a ich rywalami była ekipa Osasuny.

Od samego początku "Królewscy" dominowali. Była tylko jedna statystyka, w której goście przez długi czas dotrzymywali im kroku - gole. Te bowiem nie padły aż do 51. minuty, kiedy to sędzia podyktował rzut karny. Na bramkę zamienił go natomiast Kylian Mbappe. Jak miało się później okazać, był to zarazem ostatni gol w spotkaniu Realu z Osasuną.

Kibice nie mogli być jednak w pełni zadowoleni z triumfu swoich ulubieńców, którzy to w starciu z wyraźnie słabszym rywalem zaprezentowali się poniżej oczekiwań. Na rehabilitację przyszedł czas 24 sierpnia, kiedy to w ramach 2. kolejki La Ligi piłkarze "Los Blancos" udali się do Oviedo. Tegoroczny beniaminek nie przywitał się z rozgrywkami zbyt udanie, bowiem w starciu z Villarealem piłkarze z Oviedo zaliczyli porażkę 0:2. Nic więc dziwnego, że madryccy zawodnicy od początku wskazywani byli jako faworyci niedzielnego spotkania.

Na ten moment czekali 24 lata. Starcie w Oviedo ważnym sprawdzianem dla "Królewskich"

Spotkanie Realu Madryt z Realem Oviedo z 24 sierpnia 2025 roku można określić mianem historycznego. Ostatni raz te ekipy spotkały się bowiem w ramach rozgrywek La Ligi... 24 lata temu. Wówczas ich starcie zakończyło się remisem 1:1. Później miały szanse zetrzeć się ze sobą jeszcze dwukrotnie: w roku 2002 w Pucharze Króla oraz w roku 2012 w meczu towarzyskim. Obydwa te spotkania przekonująco wygrała ekipa "Los Blancos".

Początek tegorocznego starcia również wskazywał na zdecydowaną przewagę gości ze stolicy Hiszpanii. To oni narzucili swoje tempo gry, spokojnie konstruując kolejne ataki. Mimo to piłkarze z Oviedo zdołali na tym etapie spotkania przeprowadzić składną akcję, która mogła zaskoczyć "Królewskich". Skuteczne wyjście Thibaut Courtoisa zneutralizowało jednak zagrożenie.

W okolicy 12. minuty doszło do groźnie wyglądającej akcji, kiedy to podczas rzutu rożnego ucierpiał golkiper Realu Oviedo Aaron Escandell. Na szczęście uderzenie w głowę nie zakończyło się poważniejszym urazem, a bramkarz szybko powrócił do gry. W późniejszych minutach mecz przerodził się w dość monotonne widowisko, okraszone atakami ze strony piłkarzy Realu Madryt.

Po wielu nieudanych akcjach "Królewskich" do głosu doszli wreszcie gospodarze. W 23. minucie Salomon Rondon wyszedł bowiem na "sam na sam" z belgijskim golkiperem, który stał kilka metrów od linii bramkowej. Napastnik zdecydował się na próbę przelobowania, lecz Courtois miał wszystko pod kontrolą.

Niezwykle blisko zdobycia otwierającego wynik gola był Franco Mastantuono, który w 34. minucie, po dośrodkowaniu Ardy Gulera, wślizgiem próbował skierować futbolówkę do bramki rywali. Próba ta była jednak minimalnie niecelna. Chwilę później Turek próbował wykorzystać zamieszanie w polu karnym, jednak jego strzał został zneutralizowany przez defensorów.

Przytłaczająca ilość ataków w końcu przyniosła jednak oczekiwane efekty. W 37. minucie po odbiorze Tchouameniego piłka trafiła pod nogi Kyliana Mbappe, który wykorzystał sytuację, pokonując bramkarza Oviedo strzałem po ziemi. Gol ten wywołał jednak kontrowersje, ponieważ poprzedzający go wślizg pomocnika "Królewskich" mógł zostać przez niektórych uznany za nieprzepisowy. Arbiter nie dopatrzył się jednak przewinienia Francuza, skutkiem czego bramka została uznana.

W tej części meczu nie było wyraźnych przerw w grze, toteż sędzia nie miał powodu, aby doliczać zbyt wielu do regulaminowego czasu. W ciągu dwóch dodatkowych minut nie wydarzyło się nic, co mogłoby wpłynąć na wynik spotkania. Tym samym Real Madryt schodził do szatni z jednobramkową zaliczką, która w żadnym stopniu nie oddawała boiskowych wydarzeń.

Oviedo w końcu doszło do głosu. Na "Królewskich" było to jednak za mało

Na początku drugiej połowy strzałem zza pola karnego postraszył Federico Valverde. Próba Urugwajczyka była jednak niecelna. Chwilę później wprowadzony na plac gry Haissem Hassan wykonał nietypowy kiks, który mógł zakończyć się trafieniem samobójczym. Bramkarz Realu Oviedo był w tej akcji na posterunku.

W końcu jednak kibice gospodarzy mogli podziwiać nieco więcej akcji ofensywnych w wykonaniu swoich ulubieńców. Przez moment to goście z Madrytu zostali zapchnięci do defensywy, lecz wywiązali się wzorowo z bronienia dostępu do własnej bramki.

W 63. minucie fani "Królewskich" wstrzymali oddech kiedy po jednym ze starć na murawę padł Dani Carvajal. Na szczęście Hiszpan nie doznał żadnego poważnego urazu. Chwilę później po stronie ekipy Xabiego Alonso zameldowało się dwóch nowych zawodników: Vinicius Junior oraz Brahim Diaz. Mieli oni rozruszać grę zawodników "Los Blancos", którzy w tej odsłonie spotkania wpadli w pewien "dołek".

To przełożyło się ostatecznie na świetny kontratak po rzucie rożnym, który jednak zakończył się interwencją golkipera Oviedo. Końcem palców sięgnął on bowiem piłki po strzale Valverde, co wciąż pozostawiało gospodarzy w grze.

Na kolejną dogodną sytuację musieliśmy poczekać do 78. minuty kiedy to strzałem głową z kilku metrów postraszył Mbappe. Escandell znów jednak popisał się dobrym ustawieniem i bez problemów wyłapał strzał napastnika rywali.

Na 10 minut przed końcem meczu Real Oviedo przeprowadził swoją najgroźniejszą akcję tego spotkania. Hassan dostał piłkę kilka metrów przed polem karnym i bez zastanowienia oddał strzał na bramkę. Courtois nie miał dobrego oglądu na sytuację i tylko niecelny strzał rywala uratował go przed wyciąganiem piłki z siatki.

Tego typu okazje lubią się mścić, a akcja Realu Madryt z 83. minuty jest idealnym przykładem. Wówczas wprowadzony z ławki rezerwowych Vinicius wypatrzył w polu karnym Mbappe i dograł do niego piłkę. Francuz nie pomylił się i tym samym wyprowadził swoją drużynę na dwubramkowe prowadzenie.

Po tej akcji strzelec opuścił pole gry, przez co nie miał okazji skompletować hat tricka. Bliscy zdobycia gola byli natomiast zawodnicy z Oviedo, jednak ich wysiłki ostatecznie nie przyniosły rezultatu. Z drugiej strony natomiast gola zdobył Vinicius Junior, pieczętując los beniaminka. Tym sposobem Real Madryt, po delikatnym "falstarcie" w meczu otwarcia sezonu, odniósł przekonujące zwycięstwo.

Statystyki meczu Real Oviedo 0 - 3 Real Madryt Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 6 26 Strzały celne 3 10 Strzały niecelne 3 6 Strzały zablokowane 0 10 Ataki 71 166

Mbappe po golu przeciwko Realowi Oviedo Juan Manuel Serrano Arce Getty Images

Kadr z meczu Real Madryt - Real Oviedo Soccrates Images Getty Images

Kadr z meczu Real Madryt - Real Oviedo Juan Manuel Serrano Arce Getty Images

