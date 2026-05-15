Mbappe naprawdę to powiedział, tuż po meczu. Zdecydowana reakcja trenera, w Hiszpanii wrze

Real Madryt ulegając w niedawnym "El Clasico" 0:2 swym wielkim rywalom z FC Barcelona ostatecznie pogrzebał swoje szanse na mistrzostwo Hiszpanii i tym samym zakończy on sezon bez ani jednego trofeum.

Choć nastroje wśród "Królewskich" są obecnie (z wielu powodów) naprawdę kiepskie, to zdołali oni 14 maja nieco osłodzić życie swym kibicom i wygrali 2:0 z Realem Oviedo, pierwszym pewnym spadkowiczem z Primera Division. Nawet jednak takie spotkanie, de facto nie mające już w zasadzie istotnej stawki, odbyło się w niemałym napięciu...

Wszystko ma tu związek po raz kolejny z Kylianem Mbappe, ostatnio znajdującym się pod mocnym ostrzałem krytyki ze strony kibiców RM. W czwartek Francuz wrócił do gry po krótkiej kontuzji, meldując się na boisku w 69. minucie starcia z "Los Oviedistas" i choć zaliczył on asystę przy trafieniu Jude'a Bellinghama, to jego występ zostanie zapamiętany także z powodu salwy gwizdów i buczenia, które witały go na placu gry. To jednak nie koniec.

Dwugłos w Realu Madryt i wielkie zamieszanie wokół Mbappe. Arbeloa musiał reagować

Niedługo po końcowym gwizdku Mbappe zaskoczył bowiem dziennikarzy dość znaczącą wypowiedzią.

Czuję się dobrze. Jestem w 100% zdrowy. Nie wyszedłem dziś w pierwszym składzie, ponieważ menedżer powiedział mi, że dla niego jestem czwartym napastnikiem w drużynie. Za Mastantuono, Vinim i Gonzalo. Zaakceptowałem to i zagrałem tyle minut, ile mi dano. Grałem dobrze, asystowałem Jude'owi. Drużyna zagrała dobrze i wygraliśmy... Byłem gotowy, żeby być w pierwszym składzie, ale to jego decyzja. Nie mogę być zły na menedżera. Zawsze trzeba szanować jego zdanie

Alvaro Arbeloa, sternik "Los Blancos" niedługo potem zareagował na to oświadczenie w trakcie konferencji prasowej.

Chciałbym mieć czterech napastników. Nie wiem, co wam powiedzieć, bo nie mamy nawet czterech [środkowych?] napastników, a ja nie powiedziałem mu aż tak mocnych słów. Może mnie źle zrozumiał. Szczerze mówiąc, nie wiem, co wam powiedzieć, bo w żadnym momencie nie stwierdziłem, że jest czwartym napastnikiem, dajcie spokój

Cała sytuacja znów wzbudziła dyskusje o potencjalnym odejściu Mbappe z Realu nawet najbliższego lata, co można by uznać za swoistą porażkę madryckiego klubu, który zabiegał o tego zawodnika latami, gdy ten był związany jeszcze z drużyną Paris Saint-Germain...

Real Madryt zakończy sezon meczami z Sevillą i Bilbao

"Królewscy" do końca sezonu rozegrają jeszcze dwa starcia - z Sevillą oraz Athletikiem Bilbao, odpowiednio 17 i 23 maja. Niezależnie od osiągniętych w ich ramach wyników ekipa z Bernabeu zakończy kampanię 25/26 jako druga drużyna w klasyfikacji La Ligi.

