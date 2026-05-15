Mbappe naprawdę to powiedział, tuż po meczu. Zdecydowana reakcja trenera, w Hiszpanii wrze

Paweł Czechowski

Real Madryt w czwartkowy wieczór pokonał "imiennika" z Oviedo 2:0, a swój znaczący udział w zwycięstwie miał tu Kylian Mbappe, autor jednej z asyst. Mimo wszystko występ Francuza zostanie zapamiętany też z powodu głośnych gwizdów i buczenia, jakie przywitały go podczas wchodzenia na murawę Santiago Bernabeu oraz... przez pryzmat słów, jakie sam piłkarz wypowiedział po końcowym gwizdku. Były one zaś tak znaczące, że czym prędzej musiał odnieść się do nich trener "Królewskich" Alvaro Arbeloa.

Real Madryt ulegając w niedawnym "El Clasico" 0:2 swym wielkim rywalom z FC Barcelona ostatecznie pogrzebał swoje szanse na mistrzostwo Hiszpanii i tym samym zakończy on sezon bez ani jednego trofeum.

Choć nastroje wśród "Królewskich" są obecnie (z wielu powodów) naprawdę kiepskie, to zdołali oni 14 maja nieco osłodzić życie swym kibicom i wygrali 2:0 z Realem Oviedo, pierwszym pewnym spadkowiczem z Primera Division. Nawet jednak takie spotkanie, de facto nie mające już w zasadzie istotnej stawki, odbyło się w niemałym napięciu...

Wszystko ma tu związek po raz kolejny z Kylianem Mbappe, ostatnio znajdującym się pod mocnym ostrzałem krytyki ze strony kibiców RM. W czwartek Francuz wrócił do gry po krótkiej kontuzji, meldując się na boisku w 69. minucie starcia z "Los Oviedistas" i choć zaliczył on asystę przy trafieniu Jude'a Bellinghama, to jego występ zostanie zapamiętany także z powodu salwy gwizdów i buczenia, które witały go na placu gry. To jednak nie koniec.

Dwugłos w Realu Madryt i wielkie zamieszanie wokół Mbappe. Arbeloa musiał reagować

Niedługo po końcowym gwizdku Mbappe zaskoczył bowiem dziennikarzy dość znaczącą wypowiedzią.

Czuję się dobrze. Jestem w 100% zdrowy. Nie wyszedłem dziś w pierwszym składzie, ponieważ menedżer powiedział mi, że dla niego jestem czwartym napastnikiem w drużynie. Za Mastantuono, Vinim i Gonzalo. Zaakceptowałem to i zagrałem tyle minut, ile mi dano. Grałem dobrze, asystowałem Jude'owi. Drużyna zagrała dobrze i wygraliśmy... Byłem gotowy, żeby być w pierwszym składzie, ale to jego decyzja. Nie mogę być zły na menedżera. Zawsze trzeba szanować jego zdanie
orzekł 27-latek, cytowany m.in. przez Matiasa Wodnera z dziennika "Marca".

Alvaro Arbeloa, sternik "Los Blancos" niedługo potem zareagował na to oświadczenie w trakcie konferencji prasowej.

Chciałbym mieć czterech napastników. Nie wiem, co wam powiedzieć, bo nie mamy nawet czterech [środkowych?] napastników, a ja nie powiedziałem mu aż tak mocnych słów. Może mnie źle zrozumiał. Szczerze mówiąc, nie wiem, co wam powiedzieć, bo w żadnym momencie nie stwierdziłem, że jest czwartym napastnikiem, dajcie spokój
podkreślał raz za razem szkoleniowiec.

Cała sytuacja znów wzbudziła dyskusje o potencjalnym odejściu Mbappe z Realu nawet najbliższego lata, co można by uznać za swoistą porażkę madryckiego klubu, który zabiegał o tego zawodnika latami, gdy ten był związany jeszcze z drużyną Paris Saint-Germain...

Real Madryt zakończy sezon meczami z Sevillą i Bilbao

"Królewscy" do końca sezonu rozegrają jeszcze dwa starcia - z Sevillą oraz Athletikiem Bilbao, odpowiednio 17 i 23 maja. Niezależnie od osiągniętych w ich ramach wyników ekipa z Bernabeu zakończy kampanię 25/26 jako druga drużyna w klasyfikacji La Ligi.

