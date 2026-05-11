Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt jak na razie trudno ocenić pozytywnie. Francuz strzela seryjnie gole, ale drużyna z nim w składzie nie wygrała jeszcze nawet jednego z trzech najważniejszych trofeów. Drugi sezon Mbappe w barwach "Królewskich" zakończył się dla niego bez, choćby jednego pucharu pocieszenia.

Real przeżywa trudne chwile, ale sam Mbappe również nie znajduje się w najlepszym momencie. Od początku kwietnia musi mierzyć się z nieustanną krytyką, bo po jego powrocie do składu drużyna prowadzona przez Alvaro Arbeloę zwyczajnie zaczęła punktować zdecydowanie gorzej. Odpadła także z Ligi Mistrzów.

Mbappe boi się gwizdów. Nie chce grać na Bernabeu

To właśnie po porażce z Bayernem Monachium zaczęły dziać się rzeczy, które w Madrycie się nie spodobały. Mbappe w meczu z Betisem zgłosił kontuzję, która miała wykluczyć go z gry być może nawet do końca sezonu. W trakcie rehabilitacji poleciał z partnerką do Włoch na weekend, a na lotnisku w Madrycie wylądował dwanaście minut przed startem meczu Espanyol - Real Madryt.

Niedługo potem wrócił do częściowych treningów, aby pomóc drużynie w El Clasico. Miał w nim wystąpić w roli rezerwowego. To według Hiszpanów nie spodobało się gwiazdorowi Realu i na pięć minut przed końcem ostatniego treningu miał zgłosić kolejny uraz, udając się do szatni. W związku z tym nie było go w kadrze na spotkanie z Barceloną.

W trakcie meczu wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie z telewizora z podpisem "Hala Madrid". Kibice błyskawicznie zwrócili uwagę, że zrobił to już przy wyniku 0:2, co spotkało się ze sporą dawką utyskiwań. Real przegrał ostatecznie 0:2 i mimo nieobecności Mbappe, to o nim w kontekście negatywnym mówi się najwięcej.

Już w czwartek Real wróci na Santiago Bernabeu, gdzie w tym sezonie został już kilkukrotnie bardzo chłodno przywitany. Jak się okazuje, Mbappe chciałby tego uniknąć. Szczegóły przekazało "The Athletic".

"Według źródła w klubie, Mbappe wolałby uniknąć gry na Bernabeu w tym sezonie, gdyż już nie raz był wygwizdywany przez kibiców gospodarzy" - czytamy. "Tak naprawdę odpowiedź brzmi: nikt w Madrycie nie wie na pewno, kiedy Mbappe wróci" - dodano w kolejnym zdaniu.

Realowi do końca sezonu pozostały trzy kolejki. Alvaro Arbeloa przekazał, że w tym czasie będzie chciał dać nieco więcej szans na grę zawodnikom z mniejszą liczbą minut. Mbappe bez wątpienia w tej grupie nie ma. Niemniej hiszpański trener z pewnością będzie także patrzył na perspektywę mundialu dla swoich gwiazd.

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026 ANGEL PEREZ MECA AFP

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem Ałmaty VYACHESLAV OSELEDKO AFP

Kylian Mbappe, 07.12.2025 r. THOMAS COEX AFP

