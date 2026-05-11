Mbappe na celowniku kibiców Realu. Nagłe wieści. Nie chce grać na Bernabeu

Rafał Sierhej

Real Madryt w niedzielny wieczór poległ 0:2 w hitowym El Clasico. Tym meczem FC Barcelona zapewniła sobie obronę tytułu mistrzowskiego. W ekipie "Królewskich" zabrakło Kyliana Mbappe, który leczy tajemniczą kontuzję. Mimo tego uwaga kibiców i tak padła w jego stronę z powodu jego zachowań w roli kibica i nie tylko. Jak się okazuje, wedle "The Athletic" Francuz nie chce już grać na Bernabeu. Ma ku temu jeden powód.

SOPA ImagesGetty Images

Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt jak na razie trudno ocenić pozytywnie. Francuz strzela seryjnie gole, ale drużyna z nim w składzie nie wygrała jeszcze nawet jednego z trzech najważniejszych trofeów. Drugi sezon Mbappe w barwach "Królewskich" zakończył się dla niego bez, choćby jednego pucharu pocieszenia.

Real przeżywa trudne chwile, ale sam Mbappe również nie znajduje się w najlepszym momencie. Od początku kwietnia musi mierzyć się z nieustanną krytyką, bo po jego powrocie do składu drużyna prowadzona przez Alvaro Arbeloę zwyczajnie zaczęła punktować zdecydowanie gorzej. Odpadła także z Ligi Mistrzów.

Mbappe boi się gwizdów. Nie chce grać na Bernabeu

To właśnie po porażce z Bayernem Monachium zaczęły dziać się rzeczy, które w Madrycie się nie spodobały. Mbappe w meczu z Betisem zgłosił kontuzję, która miała wykluczyć go z gry być może nawet do końca sezonu. W trakcie rehabilitacji poleciał z partnerką do Włoch na weekend, a na lotnisku w Madrycie wylądował dwanaście minut przed startem meczu Espanyol - Real Madryt.

Niedługo potem wrócił do częściowych treningów, aby pomóc drużynie w El Clasico. Miał w nim wystąpić w roli rezerwowego. To według Hiszpanów nie spodobało się gwiazdorowi Realu i na pięć minut przed końcem ostatniego treningu miał zgłosić kolejny uraz, udając się do szatni. W związku z tym nie było go w kadrze na spotkanie z Barceloną.

W trakcie meczu wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie z telewizora z podpisem "Hala Madrid". Kibice błyskawicznie zwrócili uwagę, że zrobił to już przy wyniku 0:2, co spotkało się ze sporą dawką utyskiwań. Real przegrał ostatecznie 0:2 i mimo nieobecności Mbappe, to o nim w kontekście negatywnym mówi się najwięcej.

Już w czwartek Real wróci na Santiago Bernabeu, gdzie w tym sezonie został już kilkukrotnie bardzo chłodno przywitany. Jak się okazuje, Mbappe chciałby tego uniknąć. Szczegóły przekazało "The Athletic".

"Według źródła w klubie, Mbappe wolałby uniknąć gry na Bernabeu w tym sezonie, gdyż już nie raz był wygwizdywany przez kibiców gospodarzy" - czytamy. "Tak naprawdę odpowiedź brzmi: nikt w Madrycie nie wie na pewno, kiedy Mbappe wróci" - dodano w kolejnym zdaniu.

Realowi do końca sezonu pozostały trzy kolejki. Alvaro Arbeloa przekazał, że w tym czasie będzie chciał dać nieco więcej szans na grę zawodnikom z mniejszą liczbą minut. Mbappe bez wątpienia w tej grupie nie ma. Niemniej hiszpański trener z pewnością będzie także patrzył na perspektywę mundialu dla swoich gwiazd.

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026
Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem Ałmaty
Kylian Mbappe, 07.12.2025 r.
