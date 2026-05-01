Kylian Mbappe przychodził do Realu Madryt, który był drużyną funkcjonującą niemal doskonale. Francuz zasilał zespół zaraz po tym jak Real wygrał Ligę Mistrzów oraz rozgrywki La Liga. Wydawało się, że aklimatyzacja 27-latka powinna być właściwie formalnością. Okazało się jednak zupełnie inaczej.

Rzeczywistość zweryfikowała oczekiwania. Pierwszy sezon Mbappe w Realu był kompletnie nieudany. Trudno inaczej podchodzić do oceny, gdy zakończył go bez żadnego dużego trofeum. Real źle spisał się w La Liga, Lidze Mistrzów, przegrał także finał Pucharu Króla. Wówczas wydawało się jednak, że zmiana trenera powinna pomóc.

"Toksyczny". Wprost o Mbappe

Tak się nie stało. Xabi Alonso został zwolniony w styczniu po porażce w Superpucharze Hiszpanii. Wydaje się, że także jego następca - Alvaro Arbeloa nie rozpocznie kolejnego sezonu na ławce. Real szuka trenera, który byłby w stanie poukładać tę konstelację gwiazd stworzoną przez Florentino Pereza.

W tym wszystkim postać Mbappe jest tą, która ogniskuje najwięcej uwagi. W ostatnich tygodniach nie jest to uwaga pozytywna. Na miesiąc przed zakończeniem sezonu kulisy szatni przedstawił dziennikarz Rodra z "ESPN", który na kanale Iniakiego Angulo na platformie YouTube opisał Mbappe w bardzo krytycznych słowach.

Według jego informacji Mbappe był w tym sezonie opisywany jako "zły piłkarz drużynowy", a także "toksyczny" zawodnik. Rodra przytoczył dwie znane mu historie. Mbappe miał opuścić trening z jednym z kolegów, wyśmiewając sztab szkoleniowy. Oprócz tego Francuz zatrzymał trenera podczas treningu i wywołał zamieszanie z powodu problemu z jednym z członków sztabu szkoleniowego. Kontrakt gwiazdy "Królewskich" wygasa w 2029 roku.

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / David Ramos/Getty Images AFP

W najbliższych dniach może dojść do głośnego rozstania z Realem Madryt Fred TANNEAU / AFP AFP

Kylian Mbappe już jest nowa gwiazdą Realu AFP

