Mbappe musi się z tym pogodzić. Real Madryt podjął kluczową decyzję o sprzedaży

Real Madryt tego lata zdecydował się przeprowadzić małą rewolucję w swoim składzie i podejściu do transferów. W ostatnich sezonach "Królewscy" przyzwyczaili do sprowadzania młodych, zdolnych piłkarzy kosztem tych doświadczonych. Wraz z przyjściem do klubu Jose Mourinho sytuacja się zmieniła.

Portugalczyk chce mieć zawodników gotowych do walki o największe cele już w tym momencie. Właśnie dlatego Real sprowadził trzech doświadczonych zawodników. Kontrakty podpisali już: Ibrahima Konate, Bernardo Silva oraz Marc Cucurella, a w kolejce czeka już Denzel Dumffries.

Real podjął decyzję o sprzedaży. Jest jeden nietykalny

Wobec tych wszystkich wzmocnień kadra Realu stała się już zbyt szeroka, a Mourinho oczekuje jeszcze dodatkowego pomocnika oraz środkowego obrońcy. Nie ma innej opcji, jak rozpoczęcie operacji "sprzedaż" po stronie "Królewskich". Pewny odejścia zdaje się tak naprawdę tylko Dani Ceballos.

Pozostałe wybory pozostawały niewiadomą. Pewne wątpliwości rozwiał madrycki "AS". Zdaniem dziennikarzy z Madrytu klub podjął bardzo ważną decyzję. "Klub uważa sprawę za zamkniętą. Uważa Valverde za kluczową postać dla przyszłości Realu Madryt i nie jest otwarty na ewentualny transfer" - czytamy.

Oznacza to oczywiście, że Valverde jest dla Realu nietykalny. To z kolei wpływa na sytuację dwóch francuskich zawodników. Według madryckiego źródła odejść mogą Aurelien Tchouameni oraz Eduardo Camavinga. "Real Madryt jest otwarty na znaczącą sprzedaż pomocnika, przy czym głównymi kandydatami są Camavinga i Tchouameni" - czytamy.

Z tych wiadomości z pewnością nie będzie się cieszyć Kylian Mbappe. Wedle informacji dziennikarzy jego relacje z Fede dalekie są od bardzo dobrych. Zupełnie odwrotnie sytuacja kształtuje się w przypadku kolegów z reprezentacji. Camavinga i Tchouameni to najbliższe mu osoby w szatni "Królewskich".

Rodrygo i Kylian Mbappe JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP





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