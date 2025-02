Mbappe już za plecami Lewandowskiego. Sytuacja stała się gorąca

Kylian Mbappe przychodząc do Realu Madryt od razu stał się właściwie murowanym kandydatem do seryjnego zdobywania nagrody Pichichi La Liga. Początek debiutanckiego sezonu nie był jednak najlepszy dla Francuza i na czoło klasyfikacji strzelców wysunął się Robert Lewandowski. Mbappe jeszcze w grudniu rozpoczął swoją pogoń za Polakiem. W meczu 24. kolejki La Liga z Osasuną dopisał kolejnego gola i zbliżył się na odległość dwóch bramek do Polaka.