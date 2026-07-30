Rewolucja w Realu Madryt trwa. Latem 2026 roku do klubu dołączyło wielu piłkarzy: Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva są już potwierdzeni. Wiele wskazuje na to, że lada moment dołączą do nich Yan Diomande oraz Rodri.

Wielu piłkarzy zasila Real Madryt, a więc musi dojść także do odejść, aby zwolnić trochę miejsca w szatni. Z klubem pożegnali się już: Dani Carvajal oraz David Alaba - ich umowy dobiegły końca i nie zostały prolongowane.

Kolejnym zawodnikiem, który pożegna się z Santiago Bernabeu, jest Gonzalo Garcia. Wychowanek zamieni go na Craven Cottage, czyli stadion Fulham FC.

Decydującą postacią dla tego transferu jest oczywiście Alvaro Arbeloa, a więc szkoleniowiec, który w drugiej połowie minionego sezonu prowadził Real Madryt jako następca Xabiego Alonso. W Los Blancos sukcesu jednak nie odniósł.

Nagranie ze Szczęsnym hitem internetu. FC Barcelona musiała pokazać, co zrobił

Gonzalo Garcia odchodzi z Realu Madryt. Mbappe traci dobrego partnera do gry

Pierwsze medialne doniesienia ws. tego transferu od Fabrizio Romano mówiły, że Gonzalo Garcia będzie kosztował Fulham aż 70 milionów euro. I wybuchło wielkie zamieszanie. Szok powodowała bowiem suma płacona za 22-latka, który w minionych latach nie odegrał żadnej ważnej roli w Realu Madryt.

Szybko okazało się jednak, że Fabrizio Romano się pomylił (nie pierwszy raz w ciągu ostatnich tygodni). Zdecydowanie bliżej prawdy był Matteo Moretto, który poinformował,ze Hiszpan będzie kosztował nie 70, a 40 milionów euro.

Romano usunął swój wpis i wstawił nowy. Potwiedził, że kwota transferu opierwać będzie na 40 milionów euro. Real Madryt otrzyma dodtakowo 30% od jego przyszłej sprzedaży, a także prawo pierwokupu.

Vinicius i Mbappe wiedzą już więc, że formacja ofensywna Realu Madryt uszczupliła się o jednego zawodnika. Szczególnie dobrze na boisku z Gonzalo Garcią czuł się Mbappe, który korzystał na jego obecności i chęci do gry kombinacyjnej blisko pola karnego. Dzięki temu Francuz mógł częściej atakować bliżej lewej strony, czyli ze strefy, w której czuje się najlepiej.

To jednak nie wszystko. Szybko pojawiła się bowiem informacja, że do Fulham przeniesie się również Casar Palacios, inny wychowanek Realu Madryt. Jego cena to 10 milionów euro. Dochodzi do tego 30% od przyszłej sprzedaży i prawo pierwokupu - podobnie jak w przypadku Garcii.

Vinicius Junior, Trent Alexander-Arnold i Gonzalo Garcia w barwach Realu Madryt Burak Akbulut AFP

Gonzalo, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni i Arda Guler w barwach Realu Madryt THOMAS COEX AFP

Gonzalo Garcia - bohater środowego wieczoru na kameralnym obiekcie "Los Pepineros" AFP





Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w świecie futbolu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport