Kariera Kyliana Mbappe w reprezentacji Francji rozpoczęła się w sposób iście spektakularny. Gwiazdor Realu Madryt był na tyle dobrym piłkarzem w wieku ledwie 18 lat, że nie było mu dane zagrać, choćby jednego meczu w kategoriach u-20 i u-21. Od razu przebił się do dorosłej reprezentacji.

Zadebiutował w eliminacjach do mistrzostw świata 2018, a już na samym turnieju był filarem drużyny prowadzonej przez Didiera Deschampsa i być może jej największą gwiazdą. Co najważniejsze, zakończył turniej z tym najcenniejszym trofeum - pucharem za mistrzostwo świata autorstwa Silvio Gazzanigi.

Kariera Mbappe zawisła na włosku. Francuz miał dość

Od tego momentu Mbappe stopniowo stawał się coraz ważniejszy, ale kolejny wielki turniej zarówno jemu, jak i kolegom z reprezentacji zwyczajnie nie wyszedł. Francja miała wygrać mistrzostwa Europy 2021, a odpadła z nich po sensacyjnej porażce w rzutach karnych ze Szwajcarią na etapie 1/8 finału.

Na nieszczęście Mbappe to właśnie on zmarnował jedynego karnego. Po meczu na gwiazdę reprezentacji Francji wylała się fala hejtu, obrzydliwych komentarzy, wśród których pojawiły się także te, które należy nazwać wprost rasistowskimi. W związku z tym Mbappe miał poważnie rozważać zakończenie kariery reprezentacyjnej.

To oznaczałoby, że nie pojedzie na mundial, który odbył się zimą 2022 roku w Katarze, a Francja przegrała w finale. Kilka miesięcy wcześniej plotki zostały potwierdzone. - Spotkałem się z Mbappe po Euro. Był zły, nie chciał już grać w reprezentacji. Uważał, że federacja go nie broniła po przestrzelonym karnym i krytyce, jaka dotknęła go w sieci - mówił w czerwcu 2022 roku Noel Le Graet ówczesny prezes federacji dla "L'Equipe".

Jedna z takich spraw trafiła nawet na policję. 19-letni Karim C. na portalu Twitter opublikował oburzający wpis. "Ten brudny cza***ch zasługuje na sto batów i sprzedanie go w Libii" - napisał wówczas nastolatek. Tym postem zainteresował się sam Mbappe, który zgłosił naruszenie przepisów organom ścigania.

Wspominamy o tej historii oczywiście nie bez przyczyny. Już w Realu Madryt Mbappe również spotkał się z podobnym incydentami. Nie może więc dziwić, że Francuz tak stanowczo stanął w obronie Viniciusa Juniora, gdy ten zgłosił sędziemu na Estadio Da Luz obelgi, które miały paść ze strony piłkarza Benfici.

