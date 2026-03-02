Kylian Mbappe pierwszy raz problem z lewym kolanem zgłosił na początku grudnia, po przegranym meczu 15. kolejki La Liga z Celtą Vigo. W związku z tym nie zagrał w hicie fazy ligowej Ligi Mistrzów - z Manchesterem City. Później wrócił do gry i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze.

W sylwestra Real Madryt przekazał jednak, że Mbappe będzie potrzebował przerwy. Wrócił na spotkanie finałowe Superpucharu Hiszpanii i z Barceloną zagrał w ostatnich minutach, ale nie pomógł drużynie. Od tego momentu, co jakiś czas robił sobie przerwę od grania, aby doprowadzić kolano do normalnego stanu.

Mbappe wykluczony. Nie zagra w hicie

Ta taktyka wyraźnie się jednak nie opłaciła. Kolano Kyliana odmówiło posłuszeństwa finalnie dzień przed rewanżowym meczem Ligi Mistrzów z Benficą. Francuz nie dokończył treningu i we wspomnianym spotkaniu nie zagrał. Od tego momentu całą sytuację opanowała pewna tajemniczość ze wszystkich stron.

Alvaro Arbeloa niechętnie rozwijał temat kontuzji swojej gwiazdy aż w końcu głos zabrał sam klub. Real w poniedziałkowy wieczór opublikował aktualizację ws. stanu zdrowia lidera strzelców hiszpańskiej La Liga oraz Ligi Mistrzów. Informacje przekazane przez klub mogą niepokoić kibiców.

"Po badaniach przeprowadzonych u naszego zawodnika Kyliana Mbappe przez francuskich lekarzy specjalistów pod nadzorem Sztabu Medycznego Realu Madryt potwierdzono diagnozę skręcenia lewego kolana oraz zasadność stosowania leczenia zachowawczego, które jest obecnie prowadzone. Uraz pod obserwacją" - czytamy.

Hiszpańskie media spekulują, że w tym momencie problem zdrowotny Mbappe oznacza przerwę, która powinna potrwać jeszcze przez około dwa tygodnie. Terminem zaznaczonym na czerwono w kalendarzu ma być rewanżowy mecz z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Szanse, że Francuz zagra w pierwszym spotkaniu są znikome.

