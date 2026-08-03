Hansi Flick w sezonie 2026/27 bardzo chce mieć napastnika grającego na maksymalnej intensywności, pracującego w pressingu i stwarzającego przestrzeń skrzydłowym. Julian Alvarez spełnia te wymagania w większym stopniu niż 38-letni Robert Lewandowski.

FC Barcelona postanowiła więc pożegnać się z Polakiem i ruszyć po argentyńskiego napastnika. Atletico Madryt postanowiło jednak za wszelką cenę nie puszczać Alvareza na Camp Nou, mimo iż rzekomo wcześniej obiecało mu przyjęcie odpowiednio wysokiej oferty z Katalonii.

Atletico poszło na wojnę z Barceloną i publicznie ogłosiło, że piłkarz nigdzie się nie wybiera. Cała sytuacja dość wyraźnie odbiła się na Alvarezie, który nawet poczas mundialu nie mógł skupić się w pełni na grze w piłkę.

Stąd też po jednym z meczów fazy grupowej publicznie powiedział, że chce zmienić klub. Jego "transfer request" dla Atletico nie miał jednak znaczenia. Klub pozostawał przy swoim i zapewniał, że do transferu nie dojdzie. A już na pewno nie do Barcelony.

Decyzja o zakończeniu współpracy z Robertem Lewandowskim była więc początkiem serii zdarzeń, które przerodziły się w wielką awanturę między oboma klubami. W tym momencie relacje Barcelony z Atletico są chyba nawet gorsze niż te z Realem Madryt. Rojiblancos również to dotyczy.

Do buntu jednak nie doszło. Alvarez już trenuje z Atletico. Co z transferem do Barcy?

Hiszpańskie media informowały, że Julianowi Alvarezowi pozostał jeszcze jeden, bardzo radykalny krok. Argentyńczyk mógłby zbuntować się przeciwko Atletico i w stanowczy sposób wymusić transfer do Barcelony. Jego alibi mógłby być fakt, że najpierw on został potraktowany nieelegancko przez madrycki klub.

Tak się jednak nie stało. Po powrocie z pomundialowego urlopu argentyński napastnik podjął decyzję i ostatecznie stawił się w ośrodku treningowym Atletico Madryt. Rozpoczął tam przygotowania do nowego sezonu.

W madryckim klubie interpretują to jako pozytywny sygnał, że Alvarez nie będzie chciał się buntować i że pogodzi się z tym, że kolejny sezon spędzi w Atletico Madryt. W hiszpańskich mediach nadal pojawiają się jednak spekulacje. Niektórzy dziennikarze sugerują, że Duma Katalonii wcale nie odpuściła tematu i przeprowadzi jeszcze jedną ofensywę mającą na celu sprowadzenie Juliana Alvareza.

Dlaczego Barcelona aż tak bardzo "zafiksowała się" na punkcie Juliana Alvareza? Ponieważ innych opcji na rynku brak. Argentyńczyk jest jedynym zawodnikiem, który idealie pasuje do koncepcji Hansiego Flicka i sam chce dołączyć do Barcelony.

Julian Alvarez Jakub Rzeźnicki AFP

Robert Lewandowski i Julian Alvarez IMAGO/NEWSPIX.PL, Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP/Newspix

Julian Alvarez JOHN THYS AFP





Rafał Janicki: Naszą postawą pokazaliśmy, że można powalczyć Polsat Sport